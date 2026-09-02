El legado de John Lennon continúa: su hijo menor anuncia el nacimiento del primer nieto de la leyenda de The Beatles

Una de las muertes más impactantes en el mundo de la música fue la de John Lennon, el famoso músico, compositor y activista que le dio vida a la legendaria banda The Beatles. Su partida no solo dejó un vacío gigante en la industria, sino en su hogar, donde convivía con Yoko Ono y su hijo de apenas ocho años, Sean Ono Lennon.

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Ese niño que sufrió la partida de su padre anunció el nacimiento de su primer hijo junto a Charlotte Kemp Muhl, su pareja desde hace casi dos décadas. En sus redes sociales publicó fotografías en las que aparece sosteniendo al recién nacido, mientras que su esposa ha compartido imágenes de sus primeros momentos junto al bebé.

“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado un Human Bean. Su nombre es Aurelius”, escribió Sean al presentar a su hijo. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del músico con el bebé envuelto en una manta blanca y otra de Charlotte junto al recién nacido en una cama de hospital.

El nombre elegido también tiene un significado particular. Aurelius viene del latín y está relacionado con el término “dorado” o “áureo”, además de hacer referencia al emperador y filósofo romano Marco Aurelio.

El primer nieto de John Lennon

El nacimiento de Aurelius fue celebrado por toda la escena musical porque parecía que el linaje del guitarrista de una de las bandas más influyentes de la historia no tendría un descendiente, ni por parte de Sean, ni de Julian, hijo que tuvo con su primera mujer, Cynthia Powell.

De hecho, Julian fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia del nacimiento de su sobrino. Lo hizo escribiendo cuatro corazones en la publicación de Sean. El músico le respondió: “¡Tío Jules!”.

Que Sean haya sido quien le diera el primer nieto es significativo porque una de las últimas canciones de Lennon, Beautiful Boy (Darling Boy), está inspirada en él, su hijo menor, a quien en la composición le habla sobre el largo camino de la vida.

“Antes de cruzar la calle toma mi mano. La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes”, dice uno de los versos más recordados de este tema.

Yoko Ono, de 93 años, ya tenía dos nietos, Emi y Jack, hijos de su hija Kyoko Chan Cox.

La historia de amor

Aurelius es fruto de la relación entre Sean y Charlotte Kemp Muhl, modelo, música y artista estadounidense. La pareja se conoció en 2005 durante el festival Coachella y comenzó su relación sentimental en 2007.

Desde entonces, ambos han mantenido un vínculo que combina su vida personal con sus intereses artísticos. Sean y Charlotte formaron juntos el grupo The Ghost of a Saber Tooth Tiger y han trabajado en diferentes proyectos musicales. Pese a formar parte de una familia con una enorme exposición pública, los dos han procurado mantener buena parte de su vida privada alejada de los medios.

Charlotte también acompañó el anuncio del nacimiento con publicaciones que reflejaron, con su particular sentido del humor, los primeros días como mamá. Entre sus comentarios mencionó el cansancio provocado por la falta de sueño y contó que ya había comenzado a introducir al bebé en su universo musical, con obras de Aphex Twin y Stravinsky.

Sean Lennon y el legado de sus padres

Aunque su apellido lo ha mantenido inevitablemente ligado a una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, Sean ha construido una carrera propia como músico, compositor y productor.

Ha publicado cuatro álbumes como solista, cinco junto a su madre y otros tres con The Claypool Lennon Delirium. También participó como productor en Lust for Life, el álbum de Lana Del Rey publicado en 2017.

John Lennon y su hijo Sean en 1977. Foto: Getty Images

Su relación con el legado de John Lennon también ha adquirido una dimensión particular con el paso de los años. En diciembre de 2025, Sean explicó en una entrevista con CBS Sunday Morning que había asumido “técnicamente” el papel de custodio del legado de su padre, una función que durante décadas estuvo principalmente en manos de Yoko Ono.

En aquella conversación explicó que su intención es contribuir a que las nuevas generaciones conozcan y recuerden la música de The Beatles y el trabajo de John Lennon y Yoko Ono.