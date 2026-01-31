Primeras imágenes revelan cómo será la película de The Beatles

La historia de The Beatles vuelve a tomar forma en la gran pantalla. Esta semana se conocieron las primeras imágenes oficiales de la esperada película biográfica sobre la banda británica, un proyecto cinematográfico que busca retratar, desde una mirada inédita, la vida y el impacto cultural del cuarteto que transformó la música popular del siglo XX.

Las fotografías, difundidas de manera simultánea por medios europeos especializados en cine y música, muestran por primera vez a los actores caracterizados como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en una recreación que apunta tanto al realismo estético como al contexto histórico de la época.

El proyecto está dirigido por Sam Mendes, reconocido por películas como 1917 y American Beauty, quien asumió el reto de llevar al cine una de las historias más influyentes y complejas de la cultura contemporánea.

Un reparto que encarna a los cuatro de Liverpool

Las imágenes reveladas permiten observar al elenco principal ya caracterizado:

• Harris Dickinson interpreta a John Lennon.

• Paul Mescal da vida a Paul McCartney.

• Joseph Quinn asume el papel de George Harrison.

• Barry Keoghan encarna a Ringo Starr.

Las fotografías muestran vestuarios y peinados que remiten directamente a finales de los años sesenta, una de las etapas más intensas y simbólicas del grupo, marcada por tensiones internas, madurez artística y decisiones que terminarían definiendo su separación.

Un anuncio cargado de simbolismo

La publicación de las primeras imágenes coincidió con un momento histórico para los seguidores de la banda: el aniversario del último concierto de The Beatles, realizado el 30 de enero de 1969 en la azotea de Apple Records, en Londres. Aquel recital improvisado se convirtió con el tiempo en una de las escenas más icónicas de la historia del rock.

Aunque la película no estará centrada exclusivamente en ese evento, la coincidencia reforzó el componente simbólico del anuncio y reactivó el interés global por el proyecto.

Un enfoque distinto al de otras biografías

Según la información conocida hasta ahora, la propuesta cinematográfica no será una biografía tradicional. El plan contempla cuatro películas independientes, cada una narrada desde la perspectiva de uno de los integrantes del grupo. Todas estarán conectadas entre sí, pero permitirán comprender cómo cada músico vivió el ascenso, la presión mediática y el desgaste interno de la banda.

El filme se plantea como una de las producciones musicales más ambiciosas de los próximos años. Foto: © 2025 Apple Corps Ltd.

Este enfoque busca evitar una mirada lineal y apostar por un relato más humano, donde la fama, la creatividad y los conflictos personales convivan en paralelo.

Un proyecto con aval histórico

Uno de los elementos más relevantes del filme es que cuenta con el respaldo oficial de los derechos musicales y biográficos, algo poco común en producciones sobre The Beatles. Esto permitirá el uso de su música original, un factor clave para la autenticidad del relato.

Se espera que su estreno sea para abril de 2028, el proyecto se perfila como una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de los próximos años, no solo por su escala, sino por el peso cultural del grupo que protagoniza la historia.

Más de cinco décadas después de su separación, The Beatles vuelven a ocupar el centro de la conversación global, esta vez desde el lenguaje del cine, con una producción que promete reabrir el debate sobre el legado, la fama y el costo de cambiar la historia de la música.