¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

Descubra Vive Claro Experience Club: la nueva membresía VIP para conciertos en Bogotá que ofrece mesero, parking y acceso exclusivo.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

28 de enero de 2026, 11:39 p. m.
El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.
El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Cansado de las largas filas, la falta de parqueadero y la incomodidad en los eventos masivos? La forma de vivir la música en vivo en la capital colombiana acaba de dar un giro de 180 grados. Vive Claro ha anunciado oficialmente el lanzamiento de ‘Vive Claro Experience Club’, una membresía exclusiva diseñada para los fanáticos que buscan transformar un simple show en una experiencia de lujo total durante todo el año.

¿Qué es Vive Claro Experience Club?

Más allá de una simple boleta, esta iniciativa se presenta como un club de privilegios para los asistentes frecuentes al Foro Vive Claro. La propuesta busca eliminar los puntos de inconformismo más comunes de los asistentes: el ingreso, la comodidad y el servicio post-evento.

La membresía no se limita a un solo artista, sino que garantiza el acceso a todos los conciertos abiertos al público en dicho escenario, convirtiéndose en el “pasaporte dorado” para la agenda cultural de 2026.

Servicios VIP: ¿Qué incluye la membresía?

La exclusividad es el eje central de este club. Los miembros de Vive Claro Experience Club tendrán acceso a un catálogo de servicios diferenciados que incluyen:

  • Ingreso preferencial: Puertas VIP directas al inmueble y al box de graderías para evitar aglomeraciones.
  • Comodidad absoluta: Una silla exclusiva premium y acceso a baños VIP independientes.
  • Atención personalizada: Servicio de mesero y conserje durante el espectáculo, junto a una oferta gastronómica premium en barras exclusivas.
  • Logística sin estrés: Estacionamiento preferente dentro del foro y puntos de carga para dispositivos móviles.
  • El ‘After’ oficial: Acceso al After Lounge VIP en la zona de hospitality una vez finalizado el show, permitiendo esperar a que baje el tráfico de la ciudad en un ambiente relajado.

Es importante recordar que la membresía incluye un consumo por silla habilitado para todo el año, lo que refuerza el concepto de “experiencia integral” que busca la marca.

Artistas confirmados: De Iron Maiden a Ed Sheeran

El Foro Vive Claro se perfila como uno de los epicentros del entretenimiento en Colombia este año. Quienes adquieran esta membresía podrán asegurar su lugar en eventos de talla mundial ya confirmados:

  1. My Chemical Romance (10 de febrero): El regreso de la icónica banda de emo-rock.
  2. Ed Sheeran (16 de mayo): El fenómeno del pop mundial llega con su aclamado despliegue técnico.
  3. Iron Maiden (11 de octubre): La cita obligada para los amantes del metal con su gira mundial.

Guía paso a paso: cómo adquirir su membresía

Para los interesados en elevar su estándar de entretenimiento, el proceso de compra se realiza a través de la tiquetera oficial Ticketmaster. Los pasos son sencillos:

  1. Ingrese al portal oficial de Ticketmaster Colombia en la sección específica de “Vive Claro Boxes”.
  2. Seleccione el botón “¡Adquiere tu membresía VIP!”.
  3. Elija su ubicación preferida entre Experience Club Occidental o las opciones disponibles por sectores.
  4. Finalice la transacción seleccionando el tipo de membresía y las sillas que desea asegurar para todo el calendario 2026.

Con esta apuesta, Bogotá se alinea con las grandes capitales del entretenimiento mundial, donde los season tickets y los clubes de hospitalidad son la norma para quienes eligen vivir la cultura desde el privilegio y la comodidad.

