My Chemical Romance en Bogotá: TransMilenio implementa plan de movilidad especial para el concierto en el Vive Claro

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, activó un protocolo de operación especial para este martes 10 de febrero con motivo del concierto de la banda estadounidense My Chemical Romance. La medida busca garantizar el desplazamiento seguro de miles de asistentes hacia el Vive Claro Distrito Cultural y facilitar su retorno tras finalizar el evento.

La jornada, enmarcada en la estrategia de cultura ciudadana “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, prioriza el uso del transporte público como el eje articulador de los grandes eventos en la capital. Según explicó la administración local, la coordinación interinstitucional pretende mitigar el impacto en la movilidad del sector y ofrecer alternativas eficientes a los fanáticos del rock alternativo.

Operación troncal y servicios disponibles

Para el acceso al complejo Vive Claro Distrito Cultural, ubicado estratégicamente sobre el corredor de la Avenida El Dorado, el sistema dispone de 16 servicios troncales. Las estaciones de referencia para los asistentes son Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council.

Respecto a la salida del evento, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, confirmó que se han dispuesto despachos adicionales en las rutas troncales. “Invitamos a todos los asistentes a elegir el transporte público de Bogotá, una opción ágil, segura y accesible para disfrutar el evento y regresar a casa sin contratiempos”, señaló la funcionaria, destacando que la operación de cierre se adaptará a la demanda real de los usuarios al término de la presentación.

El TransMiZonal opera con buses urbanos por la malla vial convencional. Para esta fecha, se han habilitado 33 rutas zonales que conectan el área del evento con diversos puntos de la ciudad.

Estos servicios cuentan con paraderos estratégicos en vías principales como la Avenida 68, la Carrera 60 y las Calles 53 y 63.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades de movilidad y la gerencia del sistema enfatizaron en la importancia de la planeación previa para evitar aglomeraciones en los puntos de recarga. Entre las sugerencias principales se encuentran:

Recarga anticipada: Contar con saldo suficiente en la tarjeta ‘TuLlave’ antes de llegar al recinto.

Contar con saldo suficiente en la tarjeta ‘TuLlave’ antes de llegar al recinto. Consulta de canales oficiales: Utilizar la aplicación TransMiApp para seguir en tiempo real la ubicación de los buses.

Utilizar la aplicación para seguir en tiempo real la ubicación de los buses. Información actualizada: Verificar cambios de último minuto en el sitio web de TransMilenio o a través de su canal oficial de WhatsApp.

La administración distrital recordó que el refuerzo en el transporte público no solo responde a una necesidad de flujo vehicular, sino también a una estrategia de seguridad vial para reducir el uso de vehículos particulares y el consumo de alcohol relacionado con la conducción. Con esta operación, Bogotá busca consolidarse como un escenario de talla mundial capaz de gestionar eventos masivos con estándares de movilidad sostenible.