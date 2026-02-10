Cultura

My Chemical Romance en Bogotá: TransMilenio implementa plan de movilidad especial para el concierto en el Vive Claro

Conozca el plan de movilidad de TransMilenio para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá este 10 de febrero. Rutas, horarios y recomendaciones de seguridad.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

10 de febrero de 2026, 12:21 p. m.
Así funcionará el transporte en Bogotá para el concierto de My Chemical Romance
Así funcionará el transporte en Bogotá para el concierto de My Chemical Romance Foto: x

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, activó un protocolo de operación especial para este martes 10 de febrero con motivo del concierto de la banda estadounidense My Chemical Romance. La medida busca garantizar el desplazamiento seguro de miles de asistentes hacia el Vive Claro Distrito Cultural y facilitar su retorno tras finalizar el evento.

Andrea Valdiri envió dos camiones cargados de ayuda humanitaria para los damnificados en Córdoba

La jornada, enmarcada en la estrategia de cultura ciudadana “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, prioriza el uso del transporte público como el eje articulador de los grandes eventos en la capital. Según explicó la administración local, la coordinación interinstitucional pretende mitigar el impacto en la movilidad del sector y ofrecer alternativas eficientes a los fanáticos del rock alternativo.

Operación troncal y servicios disponibles

Para el acceso al complejo Vive Claro Distrito Cultural, ubicado estratégicamente sobre el corredor de la Avenida El Dorado, el sistema dispone de 16 servicios troncales. Las estaciones de referencia para los asistentes son Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council.

guía completa de movilidad y rutas de TransMilenio
guía completa de movilidad y rutas de TransMilenio Foto: x

Respecto a la salida del evento, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, confirmó que se han dispuesto despachos adicionales en las rutas troncales. “Invitamos a todos los asistentes a elegir el transporte público de Bogotá, una opción ágil, segura y accesible para disfrutar el evento y regresar a casa sin contratiempos”, señaló la funcionaria, destacando que la operación de cierre se adaptará a la demanda real de los usuarios al término de la presentación.

Arcadia

El eco de ‘La voz de Hind’: cuando el relato resuena más que los hechos

Arcadia

La Sagrada Familia de Barcelona alcanza la cima, pero su esperado final todavía en el aire

Arcadia

Salman Rushdie regresa con ‘La penúltima hora’: aquí, un aparte del primero de cinco relatos

Arcadia

14 de febrero: ¿Por qué se celebra el Día de San Valentín en Colombia?

Arcadia

Apple TV+ refuerza su apuesta por la ciencia ficción con la segunda entrega de ‘Monarch’ y nuevos spin-offs

Arcadia

Este es el diseñador latino detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl, envió poderoso mensaje, “momento importante para la historia”

Arcadia

Patito Feo regresa en 2026: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hacen importante anuncio tras 19 años

Gente

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

Arcadia

Se pospone el romance: My Chemical Romance y The Hives no tocarán el 22 de enero: esta es la nueva fecha

Cultura

Iron Maiden en Colombia: reflexiones sobre los precios y las reacciones al que será un quinto e inolvidable show

El TransMiZonal opera con buses urbanos por la malla vial convencional. Para esta fecha, se han habilitado 33 rutas zonales que conectan el área del evento con diversos puntos de la ciudad.

guía completa de movilidad y rutas de TransMilenio
guía completa de movilidad y rutas de TransMilenio Foto: x

Estos servicios cuentan con paraderos estratégicos en vías principales como la Avenida 68, la Carrera 60 y las Calles 53 y 63.

Recomendaciones para los asistentes

Exmánager de Jessi Uribe iniciará proceso legal y asegura que tiene pruebas de todos sus negocios; “No soy un aparecido”

Las autoridades de movilidad y la gerencia del sistema enfatizaron en la importancia de la planeación previa para evitar aglomeraciones en los puntos de recarga. Entre las sugerencias principales se encuentran:

  • Recarga anticipada: Contar con saldo suficiente en la tarjeta ‘TuLlave’ antes de llegar al recinto.
  • Consulta de canales oficiales: Utilizar la aplicación TransMiApp para seguir en tiempo real la ubicación de los buses.
  • Información actualizada: Verificar cambios de último minuto en el sitio web de TransMilenio o a través de su canal oficial de WhatsApp.

La administración distrital recordó que el refuerzo en el transporte público no solo responde a una necesidad de flujo vehicular, sino también a una estrategia de seguridad vial para reducir el uso de vehículos particulares y el consumo de alcohol relacionado con la conducción. Con esta operación, Bogotá busca consolidarse como un escenario de talla mundial capaz de gestionar eventos masivos con estándares de movilidad sostenible.

Más de Arcadia

así funcionará el transporte en Bogotá para el concierto de My Chemical Romance

My Chemical Romance en Bogotá: TransMilenio implementa plan de movilidad especial para el concierto en el Vive Claro

Fotograma de La voz de Hind con los trabajadores de la Media Luna Roja hablando por teléfono con Hind. Foto: La Zona.

El eco de ‘La voz de Hind’: cuando el relato resuena más que los hechos

Turistas visitan la Basílica de la Sagrada Familia, obra del arquitecto español Antoni Gaudí, en Barcelona el 3 de febrero de 2026. Foto: Josep LAGO / AFP

La Sagrada Familia de Barcelona alcanza la cima, pero su esperado final todavía en el aire

Salman Rushdie, 'La penúltima hora'

Salman Rushdie regresa con ‘La penúltima hora’: aquí, un aparte del primero de cinco relatos

Una vista de la señalización digital ilustrada en el rascacielos mientras Times Square alberga bodas, propuestas sorpresa y una ceremonia de renovación de votos en los icónicos Red Steps de Duffy Square durante el día de San Valentín el 14 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. (Foto de Selcuk Acar/Anadolu vía Getty Images)

14 de febrero: ¿Por qué se celebra el Día de San Valentín en Colombia?

Apple TV+ confirma fecha de estreno y nuevos titanes.

Apple TV+ refuerza su apuesta por la ciencia ficción con la segunda entrega de ‘Monarch’ y nuevos spin-offs

Diego Cajas, el diseñador chileno detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl

Este es el diseñador latino detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl, envió poderoso mensaje, “momento importante para la historia”

Patito y Antonella confirman serie de conciertos en América Latina y Europa

Patito Feo regresa en 2026: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hacen importante anuncio tras 19 años

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'.

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

Noticias Destacadas