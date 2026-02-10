Exmánager de Jessi Uribe iniciará proceso legal y asegura que tiene pruebas de todos sus negocios; “No soy un aparecido”

El cantante de música popular Jessi Uribe y su exrepresentante, Rafael Mejía Jr., conocido en la industria como ‘Rafa La Fe’, se encuentran en el centro de una controversia pública tras revelarse diferencias económicas y contractuales. Lo que comenzó como una de las alianzas más exitosas del género en Colombia, ha escalado a un proceso legal que involucra el reclamo de regalías, derechos de autor y la gestión de inversiones iniciales en la carrera del artista santandereano.

El origen de la controversia: las declaraciones de Jessi Uribe

La tensión se hizo pública tras una entrevista concedida por Jessi Uribe al comunicador Jessie Cervantes. En dicho espacio, el intérprete de Dulce Pecado expresó su descontento con el manejo de sus finanzas durante los años de gestión de Mejía. Según el relato del artista, los contratos de distribución y representación absorbían la totalidad de los ingresos por regalías, dejándolo en una posición desfavorable.

“Me tenían firmado el 50 % la distribuidora y 50 % el mánager. ¿Qué me quedaba a mí? Solo lo que yo escribía, y él también se incluía como coautor”, afirmó Uribe, confirmando además que la situación ya se encuentra bajo revisión de equipos jurídicos. Estas declaraciones sugieren una presunta inequidad en el reparto de los beneficios generados por su catálogo musical, un tema sensible en la industria del entretenimiento.

La defensa de Rafael Mejía: “Todo está documentado”

Ante el impacto de las afirmaciones, Rafael Mejía Jr. rompió el silencio en una entrevista radial y mediante comunicaciones oficiales. El empresario, quien actualmente representa a otros artistas de renombre como Francy, defendió su gestión asegurando que los acuerdos pactados desde el inicio de la relación laboral están debidamente sustentados en documentos legales.

“Mi función dentro del arreglo que teníamos, sí, era que yo debía correr con todos los gastos. De hecho, fue la condición que él puso al principio. Él no ponía un peso, solamente hacía caso. Hizo caso en cantar lo que se le puso. Yo era quien tenía que llevar todo el tema de la inversión completa".

Respecto al cuestionado esquema del 50/50, Mejía explicó que este porcentaje no era una imposición arbitraria, sino un modelo de negocio común en proyectos en etapa de lanzamiento. Según el mánager, dichos montos correspondían a la recuperación de altas inversiones realizadas en marketing, giras y producción de canciones cuando el artista aún no gozaba de reconocimiento masivo. Asimismo, subrayó que, a medida que la carrera de Uribe ascendió, los porcentajes fueron ajustados por petición del cantante.

El debate sobre la autoría y las canciones “curadas”

Uno de los puntos más álgidos de la disputa es la aparición de Mejía como coautor en éxitos del artista. El empresario aclaró que su participación en los créditos no es una intrusión, sino el resultado de un trabajo de “curaduría” y ajuste comercial de las piezas. “En las canciones donde aparezco es porque cubro la letra dándole un esquema más comercial o acomodando las rimas”, señaló Mejía, citando ejemplos como los temas ‘Dulce Pecado’ y ‘El último No’.

Para Mejía, su rol fue fundamental para que las composiciones de Uribe lograran el impacto radial y comercial que hoy ostentan. Bajo esta premisa, sostiene que el éxito obtenido fue proporcional a la inversión y al riesgo asumido por su oficina de representación en los primeros años.

Factores emocionales y legales

Más allá de las cifras, Rafael Mejía sugirió que el quiebre de la relación no obedeció estrictamente a lo económico, sino a una gestión inadecuada de las emociones y a la influencia de personas externas al entorno profesional. En sus declaraciones, hizo alusión a que Jessi Uribe habría estado influenciado por su actual pareja sentimental al momento de cuestionar los acuerdos previos.

“No soy un aparecido”, enfatizó Mejía, asegurando que su equipo legal está preparado para “hacer todo lo que corresponda de manera legal para detener esto y que se remita simplemente a la verdad”. Por su parte, el equipo de Jessi Uribe mantiene la postura de llevar el caso ante las instancias competientes para renegociar o anular vínculos que consideran lesivos para el patrimonio del cantante.