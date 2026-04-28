Taylor Swift habría tomado medidas para proteger su música de la inteligencia artificial; se reveló jugada

Taylor Swift presentó tres nuevas solicitudes de registro de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, una medida que, según la teoría de un experto legal, tiene como objetivo proteger su voz e imagen de un posible uso indebido mediante inteligencia artificial.

Dos de las solicitudes presentadas el viernes son marcas registradas de sonido que cubren su voz: una en la que dice ‘Hey, it’s Taylor Swift’ y la otra en la que dice ‘Hey, it’s Taylor’.

Madonna sorprendió en Coachella: Sabrina Carpenter la subió al escenario

La tercera solicitud es para una marca visual, descrita en la documentación como “una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa, con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas. Está de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo”.

Las solicitudes se presentaron en nombre de TAS Rights Management, la división de gestión de derechos de Swift. Las tres han sido aprobadas y actualmente están a la espera de ser asignadas a un abogado examinador.

La agencia Associated Press se puso en contacto con un representante de Swift, así como con Rebecca Liebowitz, socia del bufete Venable, quien figura como abogada en los documentos presentados. No se obtuvieron respuestas inmediatas a las solicitudes de comentarios.

Taylor Swift habría hecho inesperada jugada para proteger sus composiciones. Foto: GC Images

La noticia del nuevo registro de marcas de Swift se difundió el lunes tras ser detectada por primera vez por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben. En una publicación de blog compartida ese mismo día, Gerben planteó la hipótesis de que las marcas están “diseñadas específicamente para proteger a Taylor de las amenazas que plantea la inteligencia artificial”, en respuesta a la creciente preocupación de que la IA pueda poner en entredicho la capacidad de las celebridades para controlar sus voces e imágenes sin su consentimiento.

En su publicación, Gerben explicó que las leyes de “Derecho a la propia imagen”, que protegen a las celebridades para que sus imágenes o semejanzas no se utilicen para vender productos sin su permiso, ofrecen cierta protección contra el uso no autorizado de la imagen de una celebridad, pero los registros de marcas comerciales como el de Swift pueden ofrecer protección adicional.

*Con información de AP.