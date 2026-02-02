Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

En la industria de la música, el talento es primordial, pero en la alfombra roja de los Premios Grammy, parece que la suerte también se viste de seda y surrealismo. Una tendencia sin precedentes ha quedado al descubierto: tres de los ganadores más recientes del galardón al Álbum del Año —Taylor Swift, Beyoncé y Bad Bunny— alzaron su trofeo vistiendo diseños de la mítica casa francesa Schiaparelli. Lo que comenzó como una elección de estilo se ha transformado en un amuleto de victoria para la élite musical.

Bad Bunny: Historia y vanguardia en la 68° edición

El fenómeno alcanzó su punto máximo recientemente con el puertorriqueño Bad Bunny. El Conejo Malo no solo llegó como favorito con seis candidaturas por su impacto global, sino que redefinió la moda masculina de la maison. Martínez Ocasio se presentó con un esmoquin negro y blanco que escondía un secreto: un cierre con cordones inspirado en la colección femenina de alta costura Primavera-Verano 2023.

Su estilista, Storm Pablo, describió el atuendo como “algo realmente refrescante y nuevo”. El propio Bad Bunny confesó a la prensa especializada que su capacidad para conectar con diferentes mundos estéticos es un reflejo de su versatilidad musical. Al ser el primer hombre en lucir un conjunto completo de Schiaparelli en este escenario, el artista no solo consolidó su estatus de ícono, sino que ratificó la racha ganadora de la marca dirigida por Daniel Roseberry.

El precedente de las reinas: Taylor Swift y Beyoncé

Este “linaje de éxito” no es casualidad. En 2024, Taylor Swift marcó el inicio de esta era dorada al ganar el Álbum del Año por Midnights. En aquella ocasión, la intérprete de Anti-Hero deslumbró con un vestido blanco de bustier y guantes de ópera negros, proyectando una imagen de diva clásica de Hollywood que dio la vuelta al mundo.

Un año después, en 2025, el turno fue para Beyoncé. Tras años de espera por el máximo reconocimiento, la Queen Bey finalmente obtuvo el Álbum del Año por Cowboy Carter. Para su noche histórica, optó por un diseño personalizado que rendía homenaje a sus raíces tejanas, con motivos de bandana en oro y una estola de plumas. La versatilidad de Schiaparelli quedó probada: desde el minimalismo arquitectónico de Swift hasta la narrativa temática y rica de Beyoncé.

¿Casualidad o estrategia de poder?

La dirección creativa de Daniel Roseberry ha logrado posicionar a Schiaparelli como la firma preferida de quienes no solo buscan ser vistos, sino ser recordados como leyendas. La conexión entre la vanguardia del diseño y el triunfo comercial de estos artistas sugiere que la moda es, ahora más que nunca, una extensión del mensaje artístico que premia la Academia.

Con Bad Bunny cerrando este ciclo de tres victorias consecutivas, la pregunta en los pasillos de la industria es inevitable: ¿Quién será el próximo artista en buscar refugio en los diseños surrealistas de la casa francesa para asegurar su lugar en el ‘Olimpo’ de los Grammy en 2027? Por ahora, Schiaparelli reina indiscutible en la cima de la cultura pop.