“Fuera ICE”: El grito de guerra de los asistentes a los Grammy que enfureció a Donald Trump y pone en jaque el Super Bowl

La 68.ª edición de los Premios Grammy no será recordada únicamente por la música, sino por convertirse en el epicentro de una fractura social sin precedentes en Estados Unidos. En una noche marcada por la tensión política, Bad Bunny no solo reafirmó su dominio en la industria al ganar el Álbum del Año, sino que lanzó un desafío directo a la administración de Donald Trump, provocando una reacción en cadena que ya amenaza con empañar el próximo Super Bowl LX.

“No somos animales”: El discurso que paralizó la industria

Al subir al escenario para recoger el gramófono a Mejor Álbum de Música Urbana, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio dejó de lado los agradecimientos tradicionales. El artista utilizó su plataforma para atacar directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”, sentenció el artista frente a una ovación de pie en Los Ángeles.

Este pronunciamiento ocurre en un momento crítico: la agencia migratoria ha estado bajo la lupa tras redadas masivas y la reciente muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis. El gesto de Benito fue respaldado por figuras como Billie Eilish, quien al ganar Canción del Año por Wildflower, reforzó el mensaje: “Nadie es ilegal en tierra robada. Fuera ICE”.

Trump responde: Amenazas de demanda y ataques a Trevor Noah

La respuesta desde Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump utilizó su red, Truth Social, para despedazar la ceremonia, calificándola como “lo peor, prácticamente imposible de ver”. Sin embargo, su ira se centró en el presentador Trevor Noah, quien sugirió en tono de broma que el mandatario buscaba “una nueva isla” tras el escándalo de los documentos de Jeffrey Epstein recientemente desclasificados.

Trump, negando cualquier vínculo con la isla de Epstein, lanzó una advertencia legal: “Voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y sin talento MC... ¡Prepárate, Noah!”. Esta confrontación ocurre en un contexto de máxima sensibilidad, luego de que el Departamento de Justicia publicara tres millones de documentos sobre el caso Epstein.

El Super Bowl LX: ¿Un campo de batalla migratorio?

La controversia de los Grammy es solo el preludio de lo que podría ocurrir el próximo 8 de febrero de 2026. A solo ocho días del Super Bowl LX, la administración Trump ha intensificado su campaña contra Bad Bunny, quien encabezará el show de medio tiempo. Corey Lewandowski, exjefe de campaña del presidente, lanzó una advertencia que ha encendido las alarmas: “No hay refugio seguro para ilegales... ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, sugiriendo la presencia de agentes de inmigración en el estadio.

A pesar de que más de 60,000 personas firmaron en Change.org para que el reguetonero fuera reemplazado por George Strait, la NFL ha cerrado filas. El comisionado Roger Goodell defendió la elección asegurando que Benito “entiende su plataforma” y que el evento será un momento de unidad, una visión compartida por Shakira, quien defendió al boricua destacando la relevancia global de la cultura latina en este momento histórico.

Con una nación dividida y el presidente amenazando con acciones legales, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl ya no es solo un evento musical; es la batalla cultural definitiva de 2026.