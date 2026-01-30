El mundo del entretenimiento en Colombia y Latinoamérica sigue bajo el impacto de la noticia que marcó el inicio del 2026: el final del romance entre Karol G y Feid. Tras semanas de especulaciones y un silencio sepulcral en redes sociales, un video filtrado durante una celebración en el barrio Castilla, en Medellín, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el estado emocional de la “Bichota” tras cerrar este ciclo con el intérprete de “Luna”.

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Un reencuentro musical inesperado en Castilla

Lo que debía ser una noche de celebración tranquila por el cumpleaños de su amigo íntimo, el creador de contenido Daiky Gamboa, se convirtió en el escenario de un momento de alta tensión mediática. Según los reportes y el material audiovisual que ya circula masivamente en plataformas como TikTok y X, Karol G se encontraba en la tarima compartiendo con colegas de la industria, entre ellos el reguetonero Ryan Castro.

En un giro inesperado, el DJ del evento decidió poner sonar uno de los éxitos de Feid. La reacción de la artista fue inmediata y captada desde múltiples ángulos por los asistentes. El fragmento difundido muestra a una Karol G que, aunque intentó mantener la compostura y se mostró sonriente ante sus allegados, evitó en varios momentos la mirada directa del público, lo que muchos interpretaron como un gesto de vulnerabilidad o incomodidad.

Cronología de una ruptura confirmada

Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

La relación entre los dos máximos exponentes del género urbano en Colombia siempre se manejó bajo un aura de misterio y complicidad, pero el distanciamiento se hizo evidente desde finales de 2025. Ambos artistas dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, pasaron las festividades de fin de año por separado y, lo que para muchos fue la prueba definitiva, dejaron de seguirse en sus plataformas digitales oficiales.

La confirmación oficial de la ruptura llegó el pasado 19 de enero, desatando una avalancha de comentarios de seguidores que aún mantenían la esperanza de una reconciliación. Desde entonces, cada paso de la intérprete de “Provenza” es analizado bajo lupa. En este reciente episodio en Medellín, mientras algunos internautas calificaron su actitud como la de una mujer “empoderada”, otros no tardaron en señalar una mirada “nostálgica” al escuchar la voz de su expareja.

El fragmento difundido en redes sociales muestra a la cantante evitando la mirada del público durante la interpretación de la colaboración con su exnovio, generando diversas opiniones entre los seguidores.

El silencio de los protagonistas

A pesar de la magnitud del revuelo causado por el video, ni Karol G ni Feid han emitido declaraciones oficiales adicionales para aclarar los términos de su separación o su reacción ante estos encuentros fortuitos con el catálogo musical del otro. Por ahora, Karol se refugia en su natal Medellín y en su círculo más cercano, mientras el video sigue acumulando millones de reproducciones y el debate sobre si “la Bichota” ya superó al “Ferxxo” continúa encendido en las redes.

Lo cierto es que, sea por nostalgia o por puro profesionalismo, Karol G demostró una vez más por qué es la reina del género: incluso en los momentos de mayor exposición personal, su figura sigue siendo el epicentro de la cultura pop en español.