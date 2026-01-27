Gente

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Estas son las imágenes que, supuestamente, confirmarían su romance tras la ruptura con El Ferxxo.

Valentina Rueda Rodríguez

27 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Karol G es captada en actitud comprometedora con Ovy On The Drums
Karol G es captada en actitud comprometedora con Ovy On The Drums Foto: x

El mundo de la farándula en Colombia quedó en ‘shock’ tras la filtración de unas imágenes que muestran a la Bichota, Karol G, muy cercana al reconocido productor Ovy On The Drums. En medio de los fuertes rumores que aseguran el fin de su relación con el reguetonero Feid, estas nuevas postales, tomadas en una discoteca de Medellín, han encendido las alarmas sobre un posible nuevo capítulo sentimental en la vida de la paisa.

El fin de la relación con el Ferxxo

La noticia no llega en el vacío. Durante las últimas semanas, los seguidores de la pareja más querida del género urbano han notado un distanciamiento evidente. Según reportó recientemente el medio internacional TMZ, la separación entre Karol G y Feid es un hecho, a pesar de que ninguno de los dos artistas ha emitido un comunicado oficial. De acuerdo con el citado medio, la ruptura habría ocurrido hace varios meses, lo que explica por qué no se les ha vuelto a ver juntos en eventos públicos ni en redes sociales.

Este vacío informativo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que, este martes, las redes sociales estallaran con el supuesto avistamiento de la intérprete de ‘Provenza’ junto a uno de sus colaboradores más cercanos y antiguos: Ovy On The Drums.

¿Romance en Medellín o jugada de la IA?

Las imágenes que circulan muestran a los dos artistas en una actitud de complicidad en lo que parece ser una discoteca de la capital antioqueña. Las capturas se viralizaron rápidamente bajo la premisa de que “los dos están juntos, muy cercanos, en lo que aparentemente sería una discoteca de Medellín”.

Detalles como la iluminación inconsistente, la textura de la ropa y rasgos visuales que no coinciden con la realidad sugieren que se trata de un montaje realizado por terceros

El vínculo entre Karol G y Ovy On The Drums

Para entender el impacto de este rumor, hay que recordar que Ovy On The Drums (Daniel Echavarría Oviedo) no es un extraño en la vida de la cantante. Él ha sido el arquitecto detrás de sus mayores éxitos, incluido el himno global ‘Tusa’. En el pasado, ya se les había vinculado sentimentalmente debido a su química profesional, pero ambos siempre sostuvieron que su relación era estrictamente de “hermandad” y trabajo.

El regreso de este rumor, alimentado por fotos generadas tecnológicamente, resalta el peligro de la desinformación en la industria. Mientras los fans de la ‘Bichota’ procesan el duelo por su ruptura con Feid, la aparición de estas pruebas falsas solo añade confusión a la narrativa de la artista más importante de Colombia en la actualidad.

Por ahora, Karol G se mantiene enfocada en sus proyectos y su vida privada bajo llave, mientras el internet debate si estas imágenes son un presagio de lo que viene o simplemente el último truco de la tecnología para ganar clics.

