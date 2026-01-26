Escándalo en el concierto de Bad Bunny; hombre habría orinado a varios asistentes: “Lo hizo delante de todo el mundo”

Lo que prometía ser una noche inolvidable al ritmo del Conejo Malo en la capital antioqueña, terminó convirtiéndose en una pesadilla de indignación y asco para una joven y su familia. A través de un testimonio que se ha vuelto viral en TikTok, la creadora de contenido relató cómo fueron víctimas de una agresión física y moral que ha encendido el debate sobre la seguridad y el comportamiento ciudadano en los eventos masivos en Colombia.

El inesperado ataque en pleno show

De acuerdo con el relato publicado por la joven en su cuenta de TikTok, los hechos ocurrieron durante el cierre del evento, justo cuando sonaba el éxito Debí tirar más fotos. Lo que inicialmente parecía un incidente común en la multitud pronto reveló una realidad mucho más oscura.

“A mí, de la nada, me cayó un montón de agua en la cabeza y en los brazos”, relató la joven, quien en un principio intentó ignorar el suceso pensando que se trataba de un descuido de algún asistente. Sin embargo, fue su tía quien le dio la noticia que la dejó en ‘shock’: “Lo que nos cayó no era agua, era que un señor se nos había orinado encima, literalmente”, sentenció en el video compartido en redes.

La denuncia no solo describe la agresión hacia la joven, sino que señala que otro asistente, ubicado justo debajo del agresor, recibió el impacto directo de la descarga, evidenciando la magnitud del bochornoso acto.

Complicidad masculina: el foco de la indignación

Más allá del acto físico, lo que más ha generado repudio entre los internautas es la conducta de las personas que rodeaban al agresor. La víctima asegura que, lejos de reprender al hombre, su círculo cercano se encargó de protegerlo y ocultar su identidad para evitar que fuera increpado por los afectados.

“La cosa es que cuando la gente lo empezó a insultar, él se escondió (…) Había como 5 o 6 señores al lado. Ellos no hicieron absolutamente nada”, expresó la denunciante. Incluso, relató con impotencia cómo uno de los acompañantes del señalado agresor intentó desentenderse de la situación y “se puso a hablar con el hombre que hizo esto y lo escondió”.

Falta de seguridad en el concierto de Bad Bunny

La denuncia también pone el dedo en la llaga sobre la logística y la respuesta de las autoridades dentro del recinto. La joven fue enfática al señalar que, a pesar del revuelo y los insultos de los presentes hacia el hombre, no hubo presencia del personal de seguridad para intervenir en la situación.

“Fue como si no pasara absolutamente nada. Tampoco vino nadie de seguridad en ese momento a ayudarnos”, lamentó la creadora de contenido. Este vacío de autoridad permitió que el agresor permaneciera en el sitio sin enfrentar consecuencias inmediatas por sus actos.

Un cierre con sabor amargo en Medellín

Medellín, ciudad que ha sido epicentro de los conciertos más grandes del mundo en los últimos años —incluyendo las exitosas giras de Karol G y Feid—, vuelve a estar en el ojo del huracán por comportamientos ciudadanos cuestionables. Bad Bunny, el artista más escuchado del momento, atrae a audiencias masivas, pero este tipo de incidentes empañan la imagen de la cultura de conciertos en el país.

El testimonio cierra con un mensaje de profunda frustración que resuena con miles de colombianos: “Este señor lo hizo delante de todo el mundo. Y bueno, no tengo nada más por decir. Tengo mucha rabia”.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso específico, mientras el video continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios exigiendo que se identifique al responsable.