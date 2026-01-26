Gente

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

Yeferson Cossio responde con dureza a las críticas por su reality ‘La mujer de tus sueños’ y varias participantes denuncian caos y desorganización en el casting.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

26 de enero de 2026, 10:23 p. m.
Yeferson Cossio y la polémica de 'La mujer de tus sueños'
Yeferson Cossio y la polémica de 'La mujer de tus sueños' Foto: x

El polémico creador de contenido paisa, Yeferson Cossio, vuelve a estar en el ojo del huracán tras el lanzamiento de ‘La mujer de tus sueños’, un formato de telerrealidad que promete transformar físicamente a sus concursantes mediante cirugías estéticas, desatando una ebullición de críticas en redes sociales.

Un premio que divide opiniones: Belleza bajo el bisturí

La premisa del programa es tan llamativa como controversial. Según el propio Cossio, el objetivo es premiar a una de sus seguidoras más fieles con un “cambio radical”. El paquete de premios incluye mamoplastia, liposucciones y rinoplastia, procedimientos que serán realizados por especialistas reconocidos en Medellín como los doctores Luis Bermúdez y Mariana Jaramillo.

Sin embargo, lo que para algunos es una oportunidad de “cumplir un sueño”, para otros es una peligrosa promoción de estereotipos de belleza inalcanzables. Las críticas no se hicieron esperar, acusando al influencer de cosificar a la mujer y fomentar inseguridades físicas para generar contenido.

La ácida respuesta de Cossio a sus detractores

Fiel a su estilo directo y muchas veces sarcástico, Yeferson Cossio no guardó silencio ante las campañas que buscan frenar la producción del programa. A través de sus historias de Instagram, el antioqueño arremetió contra quienes lo cuestionan: “No había visto que se me alteraron tanto por el reality. No sufran, no es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”, sentenció de forma tajante, minimizando el impacto de las quejas.

El formato del programa contempla que las seleccionadas convivan durante siete días en una mansión de lujo, donde además de las cirugías, competirán por premios secundarios como iPhones y motocicletas. No obstante, un detalle ha encendido las alarmas de las autoridades y padres de familia: la convocatoria permite la participación de jóvenes desde los 16 años, siempre que cuenten con el permiso de sus tutores legales.

Caos y denuncias: ¿Qué pasó realmente en el casting?

Más allá del debate ético sobre las cirugías, la logística del evento de selección en Medellín ha sido calificada como “un desastre” por algunas de las asistentes. Una de las jóvenes que acudió al llamado describió la experiencia como una falta de respeto hacia las mujeres presentes.

“Tenían a las mujeres en el sol, quemándose en plena tarde. No estaban ni regalando agua, ni vendiendo. Había niñas que durmieron allá desde el sábado para poder hacer el casting” relató la participante, quien además subrayó que la jornada inició con horas de retraso y sin la presencia del influencer en el tiempo estipulado. “Fue una farsa, no pusieron ni una carpa para sombra”, añadió.

El historial de polémicas de Yeferson Cossio

Zion, en el ojo del huracán: el artista fue detenido en Puerto Rico; esto es lo que se sabe sobre el arresto del reguetonero

No es la primera vez que Cossio genera este tipo de debates nacionales. Desde su mediática cirugía para alargamiento de piernas hasta los retos extremos donde se implantó prótesis mamarias por una apuesta, el creador de contenido ha basado su carrera en desafiar los límites de lo convencional.

Actualmente, el futuro de ‘La mujer de tus sueños’ es incierto ante la presión social, pero la conversación que ha generado pone una vez más sobre la mesa el poder de los influencers en Colombia y la responsabilidad ética detrás de los premios que ofrecen a sus audiencias más jóvenes.

