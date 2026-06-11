En los últimos años, Marbelle se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento más críticas frente a la administración del presidente Gustavo Petro. La cantante ha utilizado sus plataformas digitales como un espacio para expresar abiertamente sus opiniones sobre la actualidad política del país.

Como esa voz recurrente dentro de los debates que se desarrollan en redes sociales, sus seguidores pueden ver constantemente diferentes comentarios y o contenidos que comparte en sus redes sobre posturas que coinciden con su visión política o que, contrario a ello, contienen críticas hacia las decisiones y acciones con las que no está de acuerdo.

Sebastián Martínez desata furor en redes tras confirmar una noticia que muchos estaban esperando

Actualmente, en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia, Marbelle ha expresado públicamente su respaldo al candidato de su preferencia, tanto durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo, como para la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio.

Sin embargo, sus mensajes han generado opiniones divididas entre los internautas, especialmente por algunos de los términos que ha utilizado. En una de sus publicaciones, por ejemplo, manifestó sentirse “loca” por el aspirante que está apoyando en esta contienda electoral.

“Obvio ! Cantemos .. “Estoy loca con mi TIGREEEE! Loca, loca, loca!”, escribió a través de su cuenta de X.

Este mensaje surgió como respuesta a una publicación que desmentía una información falsa en la que se vinculaba a Shakira con asuntos políticos. La aclaración se produjo después de que se difundiera una imagen que supuestamente evidenciaba el respaldo de la artista al candidato Iván Cepeda, afirmación que posteriormente fue rechazada por la cantante.

No obstante, este no ha sido el único comentario de Marbelle sobre las elecciones presidenciales en Colombia que ha generado debate en redes sociales, aunque sí ha sido uno de los que más reacciones ha provocado.

En otra de sus publicaciones recientes, la cantante apuntó: “Tú lo que quiere’ es que te coma el tigre… Pero el tigre no come porquería 🤣“. Este comentario de Marbelle nuevamente encendió las redes, sin embargo, la intérprete de Adicta al dolor ha demostrado que no le importan las críticas que puedan generar sus opiniones.

Adicionalmente, se pronunció sobre la decisión provisional de un juez que le prohibió a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia en actividades de carácter político, En su publicación, Marbelle dejó en evidencia su desacuerdo y cuestionó otros símbolos que se han usado para hacer campaña a su contrincante.