“Con el rabo entre las piernas”: Marbelle a Beto Coral, tras ser deportado a Colombia

El influenciador y activista de izquierda Beto Coral arribó a la base militar de Catam, en Bogotá, a bordo de un vuelo de repatriación operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esto ocurrió tras permanecer cerca de un mes bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el estado de Arizona.

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Tras ser deportado y pronunciarse una vez terminado el proceso de regularización migratoria -entre lo que destacó que mantendrá activa su labor de opinión en redes sociales-, generó una oleada de reacciones en plataformas digitales.

Entre las posturas más comentadas destaca la de la cantante de música popular Marbelle, quien utilizó sus canales oficiales para criticar al creador de contenido, evidenciando una vez más las profundas tensiones políticas en el país.

Y es que el proceso migratorio del creador de contenido ha desatado visiones encontradas en el debate público.

Por un lado, sectores afines a su postura política señalaron que la detención respondía a presiones derivadas de sus denuncias públicas en Miami. Por otro, agencias gubernamentales de los Estados Unidos dijeron de manera oficial que la medida se debió a irregularidades técnicas en la vigencia de su estatus migratorio y de su proceso de asilo en dicho país.

En el caso de la cantante de música popular y jurado de formatos televisivos, fijó su postura en X:

“Ya no habla tan duro, le bajaron la espuma que traía. Ahora habla bajito. Nos toca ponernos la 10 con este muchacho y volverlo a educar”.

También recurrió a versos de la cultura popular para referirse a la actitud con la que, según su percepción, el creador de contenido regresó: “Vuelve el perro arrepentido. Con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas”.

“Vuelve el perro arrepentido

Con su mirada tan tierna , con el hocico partido , con el rabo entre las piernas” https://t.co/QXM0DP7mLm — MARBELLE (@Marbelle30) July 17, 2026

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Marbelle, consolidada en la industria musical colombiana como la referente de la tecnocarrilera y con una trayectoria que abarca producciones biográficas y concursos de alta audiencia, suele ser una voz activa en la crítica a posturas de izquierda.

Por su parte, Beto Coral ha construido su reconocimiento digital a través del activismo y la confrontación judicial con figuras de la política tradicional colombiana. Es hijo del capitán Humberto Coral Caballero, asesinado tras participar en el operativo que dio de baja al capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, en diciembre de 1993.

Hasta el momento, el creador de contenido no ha emitido una respuesta a los señalamientos de la cantante.