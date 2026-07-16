Gustavo Bolívar reaccionó a deportación de Beto Coral y dijo cómo debería ser recibido: “Vale la pena”

En las últimas horas se confirmó que Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, será deportado a Colombia. Se espera que llegue en la noche de este jueves 16 de julio.

La situación ha generado muchas reacciones en sectores políticos y sociales. A través de su cuenta de X, el exsenador Gustavo Bolívar se pronunció sobre el tema.

El excongresista, que es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, hizo una breve publicación en la que mencionó cómo debería ser recibido el activista una vez arribe al país.

“Beto Coral llega hoy a Colombia. Vale la pena recibirlo como lo que es: un símbolo de lucha, dignidad y resistencia”, escribió.