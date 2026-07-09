Análisis de Gustavo Bolívar sobre la eliminación de Colombia del Mundial encendió las redes: “Algo que nunca había pasado”

A través de un video que compartió a través de su cuenta en X este jueves, 9 de julio, el exsenador Gustavo Bolívar hizo un breve análisis de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial.

La reacción de Gustavo Petro a la eliminación de Colombia en el Mundial: reveló la final que quería

“Se acabó el Mundial y me duele mucho ver en las redes sociales, cómo le están tirando tanto odio a los jugadores y a la Selección, algo que nunca había pasado. Y todo porque Abelardo De La Espriella se robó un símbolo que unía a este país, que era la camiseta de la Selección. Eso hizo que extrapolara el fútbol, la polarización que tenemos en este país. Injustos con los jugadores, injustos con la Selección ”, dijo Bolívar en parte de su video.

La Selección Colombia no sólo fue eliminada del mundial de fútbol, sino también de millones de corazones. ¿De quién es la culpa?

En este video lo explico.

Y al final una noticia. pic.twitter.com/8lZycblmla — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 9, 2026

Tras lo anterior, los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas le comentaron a Bolívar en su video en X.

"¡Cansón! no te cansas de sembrar odio? de sembrar cizaña? haga algo productivo en favor de la unidad del país; Cada día se desdibujan más. Utilizar a una selección de fútbol como herramienta de una narrativa política de odio polariza a la sociedad, erosiona la identidad colectiva y desvía la atención de los problemas públicos verdaderamente importantes. ¡Esto es un desproposito!; La verdad bien hecho lo que le paso en el estadio, esa Selección lleva décadas siendo de los fachos Uribistas, allá cada quien si se mete sabiendo; Hermano a nadie le importa eso, ustedes quieren politizar todo, a nadie le importa que ellos no le paren bolas a Petro", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Vale recordar que, quien también reaccionó a la eliminación de Colombia en el Mundial, fue el presidente Petro. El jefe de Estado dijo el pasado martes qué final quería.

“Me hubiera gustado que la final fuera EE. UU. y Colombia, hubiera sido muy interesante. Lástima. Pero felicito a los jugadores colombianos se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza”, dijo Petro.