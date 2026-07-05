Iván Cepeda se solidariza con Gustavo Bolívar, tras agresión a sus hijos: “Los cobardes viven en el odio y el miedo”

Gustavo Bolívar rechazó el ataque que sufrieron sus hijos en un partido de Colombia en el mundial en Kansas en los Estados Unidos.

Gustavo Bolívar estalla contra quienes insultaron a sus hijos en el Colombia vs. Ghana: “Deben pagar las consecuencias”

“Se robaron la camiseta para usarla electoralmente y ahora se quieren robar el derecho que tenemos todos de acompañar a la Selección. Mis hijos son decentes. Jamás se han metido con nadie y jamás respondemos ataques de gente que solo dan lástima, enseñándole su odio a sus hijos”, dijo el exdirector del DPS del Gobierno de Gustavo Petro.

Ante ese hecho, Iván Cepeda contestó: “Solidaridad, querido Gustavo. Los cobardes viven en el odio y el miedo. Tú y tus hijos viven en la dignidad. Abrazo”.

En un video publicado en sus redes, Bolívar narró que sus hijos viven en Estados Unidos y fueron a ver el duelo de la Selección Colombia frente a Ghana.

“Yo me he empobrecido con la política. Entré con un capital inmenso que ahora está disminuido y he perdido muchas cosas. He donado todos mis sueldos”, aclaró.