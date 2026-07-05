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Iván Cepeda se solidariza con Gustavo Bolívar, tras agresión a sus hijos: “Los cobardes viven en el odio y el miedo”

El exsenador narró el ataque que vivió su familia en el juego contra Ghana en Kansas.

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Redacción Semana
5 de julio de 2026 a las 7:24 a. m.
Iván Cepeda envió mensaje a Gustavo Bolívar, tras ataque a sus hijos en partido de la Selección Colombia.
Iván Cepeda envió mensaje a Gustavo Bolívar, tras ataque a sus hijos en partido de la Selección Colombia. Foto: Fotomontaje SEMANA

Gustavo Bolívar rechazó el ataque que sufrieron sus hijos en un partido de Colombia en el mundial en Kansas en los Estados Unidos.

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“Se robaron la camiseta para usarla electoralmente y ahora se quieren robar el derecho que tenemos todos de acompañar a la Selección. Mis hijos son decentes. Jamás se han metido con nadie y jamás respondemos ataques de gente que solo dan lástima, enseñándole su odio a sus hijos”, dijo el exdirector del DPS del Gobierno de Gustavo Petro.

Ante ese hecho, Iván Cepeda contestó: “Solidaridad, querido Gustavo. Los cobardes viven en el odio y el miedo. Tú y tus hijos viven en la dignidad. Abrazo”.

En un video publicado en sus redes, Bolívar narró que sus hijos viven en Estados Unidos y fueron a ver el duelo de la Selección Colombia frente a Ghana.

Yo me he empobrecido con la política. Entré con un capital inmenso que ahora está disminuido y he perdido muchas cosas. He donado todos mis sueldos”, aclaró.