Confidenciales

Carlos Camargo coincidió con el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: esto fue lo que pasó

El exdefensor del Pueblo salía de una actividad académica en la Universidad Sergio Arboleda.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de julio de 2026 a las 12:16 a. m.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Esta semana, Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, fue epicentro de críticas en las redes sociales porque coincidió en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde estudió su pregrado, con el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El exministro cuestionó la decisión que se habría tomado desde la Presidencia.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó a la Casa de Nariño para el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

SEMANA conoció que se trató de una coincidencia de lugar y tiempo. El exdefensor del Pueblo salía de una actividad académica en la institución cuando coincidió, de forma fortuita, con el ingreso del equipo de empalme. Camargo no formó parte de esa reunión. Es decir, fue única y exclusivamente una coincidencia.