Carlos Camargo coincidió con el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: esto fue lo que pasó

Esta semana, Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, fue epicentro de críticas en las redes sociales porque coincidió en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde estudió su pregrado, con el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó a la Casa de Nariño para el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

SEMANA conoció que se trató de una coincidencia de lugar y tiempo. El exdefensor del Pueblo salía de una actividad académica en la institución cuando coincidió, de forma fortuita, con el ingreso del equipo de empalme. Camargo no formó parte de esa reunión. Es decir, fue única y exclusivamente una coincidencia.