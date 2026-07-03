El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó a la Casa de Nariño para el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó a la Casa de Nariño acompañado de varios miembros del círculo cercano del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para continuar con el proceso de empalme entre ambos mandatos.

Coordinador del empalme de Abelardo De La Espriella aseguró que “tendrá acceso al 100 % de las entidades del Estado”

Restrepo llegó acompañado de varios miembros del equipo que lideran el empalme: Jerome Sanabria, Elsa Noguera, María Isabel Ocampo y Carolina Restrepo. Aclaró que Carlos Alonso Lucio y Jaime Andrés Beltrán se encuentran de viaje y por eso no asistieron a este encuentro.

Restrepo se refirió a ese proceso. “Hoy vamos a compartir con la comisión de empalme del gobierno saliente y vamos a discutir sobre las metodologías que habremos de seguir, de la misma manera sobre los tiempos, también vamos a hablar sobre la instalación”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo dijo que esta mesa nacional será el “puente de contacto” entre el gobierno saliente y el entrante.

Restrepo dijo que con el empalme buscan garantizar que haya transparencia en el proceso.

“Eso significa, como lo dije antes, que todas las reuniones den lugar a actas públicas y que todas las reuniones sean debidamente grabadas y compartidas con los colombianos”, afirmó Restrepo.

Se trata de una idea que también había apoyado el presidente Gustavo Petro, quien pidió que el empalme sea transmitido por televisión nacional.

“Esperamos que estas transmisiones se rijan por un criterio de seriedad, no queremos hacer de estas reuniones un show mediático, es posible transmitirlas siempre y cuando no se convierta esto en un show mediático porque los colombianos requieren seriedad”, dijo Restrepo.

El vicepresidente electo recalcó que buscan mostrar que son un gobierno serio y técnico.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo se reunieron. Foto: Redes sociales

“Definiremos las reglas de juego y el próximo momento es el martes, 7 de julio, en donde cada uno de los 22 sectores arrancará sus mesas de trabajo conjunto entre el gobierno nacional saliente y el gobierno entrante, serán 22 mesas de trabajo”, afirmó Restrepo.

Asimismo, dijo que dispondrán de 1.200 personas de los 32 departamentos del país para cubrir la totalidad de las entidades del Estado con personas que voluntariamente están trabajando en este proceso de empalme.

El vicepresidente electo señaló que se trata de un proceso institucional en el que buscan que sea un proceso con rigor y que sea técnico. “Que tenga respeto por los recursos que son, al final, de todos los colombianos”, afirmó.

Restrepo se había reunido este jueves, 2 de julio, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para comenzar ese proceso con el gobierno saliente.