Presidente Abelardo De La Espriella estrenó su sede de gobierno en Barranquilla; está ubicada en un batallón

Luego de varios días de adecuaciones, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estrenó una de las sedes que tendrá su Gobierno en Barranquilla.

Lo hizo en la primera alocución que dio al país como presidente, en la que entregó detalles del proceso de atención de su Gobierno a la emergencia por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, dejando miles de familias damnificadas y centenares de muertos.

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Esa sede está ubicada en la capital del Atlántico, en el Batallón Paraíso, cuyas adecuaciones, según lo detalló el propio De La Espriella, corrieron por cuenta de aportes privados, donaciones de empresarios y hasta recursos propios.

“No le cuesta un solo peso a los colombianos”, dijo en una pasada declaración, previo a la ceremonia de posesión como primer mandatario que se llevó a cabo en Cali.

Sobre la fachada de la sede de gobierno de Abelardo De La Espriella en Barranquilla, se puede observar que tiene un parecido a las instalaciones de la Casa de Nariño en Bogotá.

Sede Gobierno Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Foto: Foto tomada de las historias publicadas en Instagram del presidente Abelardo De La Espriella

Guardando un toque característico en su arquitectura, destacándose las palabras “libertad y orden” y más arriba “Presidencia de la República”.

Frente a los trabajos que se realizaron en el Batallón Paraíso, trascendió una completa renovación en las redes eléctrica, áreas de operaciones logísticas y salas de reuniones. Se estima que 200 personas estuvieron involucradas en las adecuaciones de la nueva sede de gobierno.

Cabe reseñar que, en varios escenarios, el presidente De La Espriella ha señalado que será un mandatario que gobernará desde las regiones; para eso tendrá las sedes de Barranquilla, Cali y Medellín.

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Finalmente, el mandatario colombiano en una ocasión indicó que la sede de gobierno en Barranquilla tendrá una sala de operaciones especiales con el objetivo de diseñar estrategias con la Fuerza Pública que permitan golpear a estructuras criminales de alto valor, como las disidencias de las Farc, el ELN, Clan del Golfo, entre otras.