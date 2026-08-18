Así luce la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en una unidad militar en Barranquilla

La nueva sede presidencial de Abelardo De La Espriella se encuentra lista y desde ese lugar, situado en la Segunda Brigada dentro del Batallón Paraíso, en el norte de Barranquilla, dio su primera alocución al país.

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En allí, De La Espriella tomará decisiones que son clave para el país en medio de sus funciones como presidente de Colombia. Esta remodelación, de acuerdo con la información que se ha conocido, estuvo financiada por el sector privado del Atlántico, pero supervisada por el gobernador Eduardo Verano, quien estuvo al cuidado de cada detalle.

“Ya está lista. Considero que el presidente puede utilizarla cuando lo requiera. Las obras principales ya concluyeron, aunque siempre habrá aspectos que se puedan mejorar, especialmente en temas de decoración”, dijo Verano.

La sede presidencial alterna es una edificación de estilo neoclásico republicano levantada en 1938, donde funcionaba una unidad militar, pero fue adecuada para De La Espriella. En este lugar se ven letreros con el escudo nacional y las letras iluminadas “Presidencia de la República” y “Libertad y Orden”.

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Solo el mobiliario del sitio tuvo un costo de 700 millones de pesos que fueron financiados por el presidente con sus recursos. En su momento, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó en El Debate, con Yesid Lancheros, su alegría por tener al presidente despachando desde su ciudad.

“Una bendición para nosotros; todas las bendiciones, toda la alegría para nuestra gente tener al presidente muy cerca. Insisto, no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés. Transportarse a Bogotá no es fácil; es perder un día o dos días por el tráfico. Entonces, Barranquilla está muy cerca de todo el Caribe y de toda la periferia colombiana”, dijo.

En los alrededores de la zona hay un vasto operativo de seguridad con el fin de poder garantizar la seguridad de De La Espriella y sus funcionarios.