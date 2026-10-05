Ruta aérea Barranquilla-Nueva York: “Un milagro que solo puede hacer Abelardo De La Espriella”

La nueva ruta fue anunciada por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, quien atribuyó el logro a una gestión que calificó como “un milagro que se gestó en tan solo 50 días de gobierno”.

Presidente inauguró nueva ruta aérea Montería-Panamá y anunció próxima conexión internacional

Barranquilla está a punto de sumar una nueva conexión aérea internacional. La ciudad tendrá un vuelo directo con Nueva York, Estados Unidos, una ruta que busca ampliar las oportunidades para el turismo, la inversión y la llegada de visitantes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, quien comunicó que la nueva conexión entrará en operación próximamente.

Durante el anuncio, el funcionario lanzó una particular frase para referirse a la llegada de esta ruta y aseguró que se trata de “un milagro que solo puede hacer Abelardo de la Espriella”.

La declaración rápidamente puso el foco sobre la nueva conexión, que representa una puerta directa entre la capital del Atlántico y una de las principales ciudades de Estados Unidos.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también celebró la noticia a través de sus redes sociales y destacó las posibilidades que puede representar para la ciudad.

“Esta es una tremenda noticia para Barranquilla, Ministro. ¡Vuelo directo Barranquilla–Nueva York! Una conexión que nos abre más puertas al turismo, la inversión y al mundo”, escribió el mandatario.

Char aseguró además que la llegada de esta ruta ocurre en un momento importante para la ciudad, que busca fortalecer su posición como destino turístico y escenario para diferentes actividades nacionales e internacionales.

“Vamos a poner a volar el Cortissoz como se lo merece Barranquilla”, agregó el alcalde.

Una nueva conexión con Estados Unidos

El anuncio se conoció este 3 de octubre, durante una jornada en la que también se oficializó la apertura de una nueva ruta aérea directa entre Montería y Panamá.

La nueva conexión Barranquilla-Nueva York se suma así a las apuestas por ampliar la conectividad aérea internacional de diferentes ciudades del país.

Para Barranquilla, el vuelo representa una posibilidad de facilitar el desplazamiento de viajeros hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, fortalecer la llegada de turistas y potenciales inversionistas.

El anuncio también llega mientras la ciudad avanza en su apuesta por fortalecer el turismo, la gastronomía y la realización de eventos deportivos, sectores que Char destacó como parte del atractivo de Barranquilla.

Por ahora, el anuncio oficial confirma la llegada de la conexión directa y que comenzará a operar próximamente. Los detalles relacionados con la operación de la ruta deberán conocerse con la puesta en marcha del nuevo servicio.

La noticia ya generó celebración en Barranquilla, donde el alcalde calificó la conexión como una oportunidad para seguir proyectando la ciudad internacionalmente.