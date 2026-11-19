Barranquilla se prepara para recibir la gran final de la Conmebol Sudamericana 2026, que se disputará este sábado 21 de noviembre. Ante la llegada de miles de aficionados a la capital del Atlántico, la Alcaldía distrital presentó diferentes medidas para esta fecha.

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De acuerdo con el comunicado oficial, más de 2.100 uniformados estarán distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad de los asistentes y atender cualquier situación que pueda alterar el orden público. El estadio tendrá un aforo autorizado de 65.000 personas.

El operativo fue diseñado en articulación con la Fuerza Pública y con el apoyo de la Gobernación del Atlántico. Para su planeación se realizaron 11 reuniones de coordinación con la Conmebol, las secretarías de la Alcaldía y la Policía, además de dos encuentros con el Ministerio de Defensa, dos visitas de inspección al escenario deportivo y un Consejo Distrital de Seguridad.

El monitoreo estará a cargo de un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el estadio. Para estas labores se contará con 885 cámaras distribuidas en Barranquilla y más de 300 dispositivos de vigilancia internos en el Supermetro.

La Alcaldía también informó que desde las 3:00 de la tarde del 18 de noviembre se encuentra instalado un PMU permanente, que funcionará hasta la mañana del lunes 23 de noviembre. Su centro principal de operaciones estará ubicado en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De manera adicional, los eventos relacionados con la fiesta del fútbol que se desarrollen en diferentes sectores de la ciudad tendrán sus propios puestos de mando para coordinar la atención de cualquier eventualidad.

Además, las autoridades también tendrán presencia en los hoteles donde se hospedarán los equipos, los campos de entrenamiento, los campamentos de hinchas y las rutas de desplazamiento de las delegaciones deportivas.

Tras 9 meses intensos de obra, el ‘Supermetro’ acogerá la fi nal entre Boca Junior y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

Por su parte, cerca de 5.000 policías mantendrán el despliegue habitual de vigilancia en el área metropolitana. La presencia se reforzará en centros comerciales, sectores turísticos, zonas residenciales, establecimientos abiertos al público y corredores viales..

A este operativo se sumarán 300 integrantes de la Segunda Brigada del Ejército, quienes estarán encargados de labores de control en las entradas de la ciudad, patrullajes en el corredor portuario y presencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la Terminal de Transporte.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, coronel en retiro Nicolás Martín, invitó a los aficionados a llegar con anticipación, atender las instrucciones de las autoridades y evitar llevar elementos prohibidos por el reglamento de seguridad de la Conmebol.

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“Barranquilla recibe al continente con una ciudad preparada, segura y lista para vivir una fiesta del fútbol sudamericano”, precisó el funcionario.

Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar las condiciones de seguridad durante uno de los eventos deportivos más importantes del calendario futbolístico sudamericano, así como mantener la vigilancia en los diferentes sectores de Barranquilla durante la llegada y permanencia de los aficionados.