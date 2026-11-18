Recientemente, el país conoció una aterradora historia. Una mujer identificada como Arleth Carolina Álvarez, quien había sido reportada como desaparecida desde hace dos años en Barranquilla, apareció con vida en Bogotá.

Se trata de una mujer de profesión educadora, amante de la cultura, quien por situaciones que se desconocen terminó viviendo en un paga diario ubicado en el centro de Bogotá.

Arlet Carolina Álvarez había desaparecido nuevamente: Su familia la volvió a encontrar en este lugar

Precisamente, hasta ese punto de la ciudad llegó su mamá Leida Castillo, luego de haberla estado buscando por tanto tiempo.

Lo ocurrido con Arleth se viralizó en las redes sociales y algo llamaba la atención entre las muchas incógnitas que hay alrededor de este caso. Siempre andaba con al menos tres bolsas, las mismas que no dejaba tocar de nadie.

Sin embargo, en una reciente entrevista en el programa ‘Más allá del silencio’, dirigido por Rafael Poveda, Leida Castillo reveló lo que realmente hallaron en las bolsas. Lo anterior, luego que su hija fuera internada en el Hospital Santa Clara de Bogotá.

Según contó la mamá de la educadora, Arleth cargaba en dichas bolsas un número considerable de libros.

“Una maleta de libros, muchos libros, 48 libros que no quería dejar en ninguna parte. Yo no sé si esos libros los trajo de Barranquilla o si los fue comprando. Eso quisiera yo saber. Si esos libros ellas los trajo desde allá o si esos libros los tuvo que haber comprado aquí”, contó Castillo en ‘Más allá del silencio’.

Arleth Carolina Álvarez, antes de su mamá reportarla como desaparecida en Barranquilla desde hace dos años. Foto: Suministradas

Así mismo Castillo, recordó que, cuando Arleth vivía en Barranquilla con ella, solía leer los libros y guardarlos como un tesoro. No le gustaba salir de estos, argumentando que eran muy importantes.

“No los deja. Allá en mi casa también teníamos un inconveniente, porque a veces cuando uno compra un libro, ya lo leyó, ya lo pasó, de pronto se lo puede dar a alguien. Ella quería tener un stand lleno de libros; desde pequeña, quizá le faltó una muñeca. No le regalé muñecas, sino libros, para que ella pudiera desarrollar su inteligencia, porque definitivamente era una niña diferente. Entonces, si era lo que la llenaba...Las muñecas sí las veía y las consentía y las ponía en un stand, pero los libros así los ha cargado siempre; pero sí vi que no tenía esa sociabilidad con las otras niñas. No es que tuviera muchas amigas”, señaló Castillo en esa entrevista.

Sobre cómo está en estos momentos su hija, Castillo contó en el programa citado anteriormente que se encuentra tranquila en el hospital Santa Clara, claramente, con ganas de salir pronto de allí.

“Me dice que vamos a ir a un sitio lindo, al dorado, no sé qué es; ‘vamos a ir a un sitio lindo y la vamos a pasar rico mami’”, contó Castillo que le dice su hija, quien es licenciada en idiomas.

Y agregó: “Ahora muy cariñosa, cuando me ve me agarra del cuello, como es ella realmente, y me besa mucho”.