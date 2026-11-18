Los asesinatos en contra de mujeres en el Atlántico siguen disparados pese a los anuncios que han realizado las autoridades. El caso más reciente tiene como víctima a una adolescente de 17 años de edad que fue hallada sin vida en la vía de la Prosperidad a la altura del municipio de Galapa, Atlántico.

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La información que se ha conocido precisa que el cuerpo de la menor de edad, al parecer, tenía signos de violencia física, pero también de un presunto abuso sexual que deberá ser determinado por parte de un equipo especializado de Medicina Legal en medio de la necropsia que le practiquen.

La joven de 17 años tiene signos de violencia Foto: Colprensa / Getty Images

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, trata de establecer quiénes fueron los responsables de este caso que ha generado conmoción en el Atlántico.

Antes de conocerse este hecho, murió Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años de edad, la cajera de un supermercado tras ser baleada en su lugar de trabajo en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla.

En esta misma localidad de la capital del Atlántico, fue asesinada la mañana del domingo 15 de noviembre una mujer que respondía en vida al nombre de Omaira Luz Castrillón Redondo, de 58 años de edad, cuando se encontraba realizando labores del hogar y sicarios le dispararon.

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En medio de esta grave situación, la concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, en conversación con SEMANA, prendió las alarmas asegurando que “no hay fiscales para los casos”.

“Precisamente ahí es donde viene el problema. No hay suficientes fiscales en Barranquilla ni en el Atlántico para investigar estos casos. Pareciera que los casos de mujeres quedan archivados y por eso vemos que las condenas en materia de feminicidio llegan extremadamente tarde. No hay suficientes fiscales que puedan apersonarse de cada investigación”, sostuvo.

Los casos en Barranquilla siguen en aumento. Foto: Guillermo Torres / Semana

Barrera solicitó que el presidente Abelardo de la Espriella intervenga directamente en la discusión y se adopten medidas nacionales para enfrentar la violencia contra las mujeres.

La situación de violencia contra las mujeres en el Atlántico sigue siendo complicada y las acciones de las autoridades parecen no estar teniendo el efecto esperado.