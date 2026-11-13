Terror en Juan de Acosta, Atlántico: ataque de sicarios deja dos hombres muertos

Hay temor entre los habitantes del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, por un doble asesinato que se registró en esta zona del Caribe colombiano. El hecho de violencia se registró a la 1:10 de la madrugada de este viernes 13 de noviembre.

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Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Martín Jesús Arteta Charris, de 33 años, quien era conocido en el sector como Junior. Recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

Según la información que se ha conocido, estas personas se encontraban en una de las calles del barrio Fidela cuando fueron atacados a disparos por sujetos armados que se dieron a la huida.

Los moradores de la zona le avisaron a las autoridades, quienes desplegaron todo un operativo de búsqueda, pero no fue posible que encontraran a los responsables.

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Un equipo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía del Atlántico avanza con las pesquisas del caso con el fin de poder establecer los móviles de este nuevo hecho de sangre que sacude a esta población.

Desde la Policía del Atlántico señalaron que han intensificado los controles de seguridad con el fin de poder hacerle frente a este tipo de situaciones que colocan en jaque la tranquilidad de las personas.

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Los ciudadanos que tengan información de cualquier hecho violento pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional que funciona las 24 horas del día.

Se espera que las autoridades puedan entregar mayores detalles de este nuevo doble crimen que hoy se registró en el municipio de Juan de Acosta.