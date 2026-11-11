Tubará lidera el desempeño fiscal entre los municipios del Atlántico, según reciente evaluación del DNP

Tubará, municipio turístico, se posiciona como el primer ente territorial entre las poblaciones del Atlántico con mejor solvencia fiscal, según una evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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El territorio registró un avance significativo en su gestión financiera al obtener una calificación de 71,91 sobre 100 en el Índice de Desempeño Fiscal. Con este resultado, se ubica en el puesto 42 entre 1.103 municipios a nivel nacional.

El Desempeño Fiscal evalúa cómo se administran las finanzas del municipio, garantizando un manejo responsable y sostenible de los recursos. Este indicador mide la capacidad de recaudar ingresos propios, la correcta administración de los compromisos financieros y la eficiencia en la inversión y uso de los recursos públicos para responder a las necesidades de la comunidad.

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Ante este importante resultado, el alcalde Natking Coll Alba expresó: “Con satisfacción recibo esta evaluación del DNP. Este es un logro que refleja un manejo prudente, riguroso y eficiente de nuestras finanzas que fortalece la inversión social y el desarrollo de proyectos prioritarios para la comunidad, como se evidencian en el municipio”.

Natking Coll Alba, alcalde de Tubará, Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

En esta medición, Tubará sobresale al superar ampliamente el promedio del Atlántico (57,62) y formar parte exclusiva del grupo de solo tres municipios que alcanzaron la categoría de “solvente”, mientras que el resto de las poblaciones se ubican en rangos de vulnerabilidad o riesgo.

Asimismo, la administración destacó que este desempeño optimiza el recaudo de los ingresos y consolida una sólida capacidad de ahorro destinada al bienestar de los habitantes del municipio.