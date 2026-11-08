La Dorada alcanza histórica calificación fiscal: lidera entre los 27 municipios de Caldas

El municipio de La Dorada alcanzó el primer lugar en el Índice de Desempeño Fiscal de Caldas, según los resultados del Departamento Nacional de Planeación (DNP) correspondientes a 2025. Con una calificación de 74,54 puntos, superó a los otros 26 municipios del departamento, incluida Manizales, que obtuvo 65,91.

El resultado representa una recuperación de las finanzas municipales, luego de que la administración recibiera en enero de 2024 un déficit cercano a los $9.216 millones.

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Según la información suministrada, “gracias a una estrategia integral de saneamiento presupuestal, al cierre de 2025 el municipio eliminó totalmente el déficit fiscal y finalizó obras prioritarias para la comunidad”.

La recuperación estuvo respaldada por el fortalecimiento del recaudo del impuesto predial y de Industria y Comercio.

Asimismo, se destacó “el cumplimiento riguroso de los límites de gasto operacional fijados por la Ley 617 de 2000”, junto con medidas para aumentar el ahorro corriente y fortalecer la inversión pública.