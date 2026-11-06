Japón destina dos millones de dólares para afectados por terremoto en Colombia

El Gobierno de Japón destinó dos millones de dólares estadounidenses para apoyar la atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La asistencia permitirá brindar alimentación a aproximadamente 9.000 personas, rehabilitar 209 viviendas y fortalecer los servicios de salud en cinco departamentos del país.

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Los recursos se distribuirán a través de tres organismos internacionales. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió un millón de dólares para brindar asistencia alimentaria en Valle del Cauca y Chocó.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutará 500.000 dólares para rehabilitar 209 viviendas en Chocó y brindar acompañamiento técnico para reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres.

Toru Shimizu (Shimizu Toru), un diplomático japonés se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en Colombia. Foto: Cancillería Colombia

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, destinará 500.000 dólares al fortalecimiento de los servicios de salud en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Durante la presentación de esta asistencia humanitaria, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte, agradeció al Gobierno y al pueblo japonés por su solidaridad con las comunidades afectadas.

Colombia recibe la ayuda internacional para su reconstrucción. Foto: Cancillería Colombia

A su turno, el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, destacó que los recursos contribuirán a recuperar las condiciones de vida de las familias afectadas, fortalecer la atención en salud y avanzar en la reconstrucción de comunidades más seguras y resilientes.

El Gobierno de Japón destinó dos millones de dólares estadounidenses para apoyar la atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia Foto: Cancillería Colombia

El encuentro contó con la participación de Nils Grede, director de País y representante del PMA en Colombia; Celeste González, jefa de Misión ad interim de la OIM; Melker Mabeck, jefe de la Delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Colombia, y Francisco Moreno, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana.

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“Los invito a todos a que este encuentro reafirme nuestro compromiso compartido con una cooperación internacional que esté centrada en el bienestar de todas las personas y en la construcción de territorios más seguros y resilientes”, concluyó la viceministra.