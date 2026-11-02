“Pierden la vida por culpa del terrorismo”: habitantes de Planadas relatan el horror del atentado ocurrido en Tolima

Durante la noche de este domingo 1 de noviembre, un nuevo atentado terrorista ocurrido en el municipio de Planadas, Tolima, sacudió al país, luego de que una presunta volqueta cargada de explosivos destruyera en un 80% el hospital municipal y dejara 18 personas heridas y 4 fallecidas, entre ellas una menor de 2 meses.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

Los ciudadanos residentes de la zona han hecho un llamado a las autoridades para que se garantice la protección civil y se atienda a las personas afectadas por el ataque.

Varios habitantes han relatado cómo fueron los momentos de desesperación que vivieron cuando comenzaron los hechos, afirmando la angustia que presenciaron mientras intentaban ayudar a los ciudadanos más perjudicados.

“Yo presencié cómo estos artefactos caían sobre las viviendas, acabando no solo con las familias, sino con la ilusión de toda la gente. Fue un ataque vil contra la población civil. La explosión destruyó por completo una vivienda y, aunque logramos sacar a las personas, estaban graves, con sus cuerpos destrozados”, comentó José Perdomo, residente del barrio Jardín, en diálogo con LA FM.

El residente del municipio expresó su preocupación por los hechos de violencia que aún persisten en el departamento del Tolima y que siguen provocando la muerte de varia gente inocente. También criticó la falta de ayudas externas en el momento que se presentó el atentado.

“Esto es muy triste, siente uno impotencia de ver cómo las familias, mientras querían descansar, en pijama, viendo televisión y compartiendo con sus hijos, pierden la vida por culpa del terrorismo. Planadas se encuentra de luto. Es muy triste además que no tuviéramos señal de telefonía para pedir auxilio; somos un municipio muy importante, pero lamentablemente abandonado”, afirmó.

La respuesta del Gobierno Nacional

Luego de que se conociera sobre el ataque ocurrido en el departamento de Tolima, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció al respecto.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de X, expresó su rechazo no solamente ante lo registrado en Planadas, sino también ante los otros ataques que fueron registrados en Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca.

De La Espriella recalcó que estos actos no quedarán sin castigo, por lo que ordenó mayor presencia de la Fuerza Pública en estos territorios.

“¡Estos crímenes no quedarán impunes! He ordenado fortalecer la presencia de nuestra fuerza pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro!”, afirmó el presidente.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también repudió los actos terroristas que ocurrieron en el departamento, afirmando que a esta hora las autoridades se trasladan a atender la emergencia.

“Lo de Planadas es terrorismo puro y duro de las mafias de la minería ilegal y la droga, que se disfrazan con brazaletes de revolucionarios”, afirmó.