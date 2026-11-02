Zulma Guzmán reapareció con sorpresivo cambio de imagen durante una audiencia en Londres: su decisión no pasó desapercibida

Este lunes, 2 de noviembre, se reanudó en Reino Unido las audiencias judiciales en las que se estudia la solicitud de extradición presentada por Colombia contra la empresaria Zulma Guzmán, capturada en Londres a finales de 2025. El proceso busca determinar si deberá ser extraditada para responder ante las autoridades por los hechos que son materia de investigación.

Zulma Guzmán vuelve a los estrados judiciales. Audiencia clave en el Reino Unido definirá su extradición a Colombia

La empresaria bogotana es investigada por su presunta participación en el envío de frambuesas cubiertas de chocolate a la residencia del empresario Juan de Bedout, en el nororiente de Bogotá. Según los análisis de Medicina Legal, las frutas contenían talio, un metal altamente tóxico que puede causar consecuencias mortales incluso en pequeñas cantidades. Las dos menores que las ingirieron, de 13 y 14 años, fallecieron.

Sin embargo, un detalle llamó la atención durante la audiencia judicial realizada en Londres. Según informó el medio Focus Noticias, la empresaria apareció con un cambio de imagen que contrastó notablemente con su apariencia de hace algunos meses.

🔴HOMICIDIO Niñas con TALIO - ¿Qué PASÓ Audiencia EXTRADICIÓN de ZULMA GUZMÁN en LONDRES? #FocusNotic https://t.co/AFthi4waca — Focus Noticias (@focusnoticia) November 2, 2026

Zulma Guzmán se presentó a la audiencia con un cambio de apariencia: lució el cabello rubio, con un corte a la altura de los hombros, y vistió una blusa blanca acompañada de un blazer negro. Además, algunos periodistas señalaron que fue vista bajo custodia de guardianes, dos mujeres y un hombre, desde la prisión de máxima seguridad HMP Bronzefield.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Zulma Guzmán por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, en el marco de la investigación por el presunto envenenamiento con talio.

Desde diciembre de 2025 Zulma Guzmán se encuentra en la cárcel de HMP Bronzefield, en Inglaterra. Foto: Foto 1: Shark Tank / Foto 2: Getty Images

“Los hechos por los que se le investiga sucedieron el 3 de abril de 2025, cuando la señora Zulma Guzmán Castro, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, presuntamente habría hecho llegar a la vivienda un alimento intencionalmente contaminado con talio”, señaló la Fiscalía General.

Ante la gravedad de los hechos investigados, la Fiscalía anunció que solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.