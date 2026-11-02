Presidente Abelardo De La Espriella reacciona al terrorismo en Tolima, Huila y Cauca: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

El presidente Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a la escalada terrorista que ha vivido el país este fin de semana en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

“Al narcoterrorismo lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado!”, aseguró el primer mandatario, al prometer que ninguno de estos hechos quedarán impunes.

El presidente hizo un breve recuento del saldo trágico que dejó la estela criminal en el país. “En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras”.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: API

Y narró cuál ha sido la respuesta del Estado a estos hechos: “Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas. Se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales”.

El primer mandatario hizo pública una serie de medidas que se han tomado tras estos hechos. “He ordenado fortalecer la presencia de nuestra Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro! Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales. ¡Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley!“, agregó.

Revelan video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima: explosivos impactaron contra un hospital y varias viviendas

Y le envió un mensaje a los grupos criminales que están detrás de estos atentados: “A los narcoterroristas que continúan asesinando inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: ¡Los vamos a perseguir, los vamos a combatir con toda la fuerza legítima del Estado y los vamos a dar de baja!“.

De La Espriella aseguró que el Estado no dará marcha atrás. “No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia. A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley”, enfatizó.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: Redes sociales

El primer mandatario recordó que “durante demasiados años, el narcoterrorismo se fortaleció mientras los colombianos sufrían las consecuencias de la violencia. ¡Eso se acabó! ¡Este Gobierno llegó a enfrentarlos, a derrotar sus estructuras y a devolverles la seguridad a los colombianos! ¡No vamos a descansar! Trabajamos día y noche por la seguridad de nuestra gente. ¡El miedo cambió de bando!“, dijo.

El comandante de las Fuerzas Militares, General Erik Rodríguez Aparicio, se pronunció sobre el atentado en Planadas.

“La barbarie terrorista que golpeó a Planadas, Tolima, y arrebató la vida de ciudadanos inocentes, entre ellos una bebé de apenas dos meses, demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con quienes hoy sufren las consecuencias de este atentado perpetrado mediante el empleo indiscriminado de explosivos en una zona poblada. Estos hechos constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y pueden configurar infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, dijo

Aseguró que ha dispuesto intensificar el despliegue operacional del Ejército y “fortalecer la acción conjunta, coordinada e interinstitucional para proteger a la población, identificar a los responsables y contribuir a que respondan ante la justicia... Nuestra determinación es firme y nuestra prioridad irrenunciable es la protección de la vida de los colombianos. Dios da la victoria a los valientes”.