Capturan en el centro de Bogotá a un joven de 20 años que escondía una granada en su ropa

En un operativo de control y vigilancia de rutina, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un joven de 20 años de edad en el centro de la ciudad, luego de hallarle en su poder un artefacto explosivo de alta peligrosidad oculto entre sus prendas de vestir.

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El hecho, que encendió las alarmas entre los transeúntes y comerciantes de la zona, se registró cuando el individuo intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, quienes lo requirieron para un procedimiento de registro.

Al verse acorralado, el joven de 20 años adoptó una actitud evasiva e intentó emprender la huida a pie, lo que desencadenó una rápida reacción de los uniformados, quienes lograron interceptarlo a los pocos metros, explicó la institución en un comunicado a la opinión pública.

Durante la requisa, las autoridades descubrieron con sorpresa que el detenido portaba una granada de fragmentación escondida de manera estratégica bajo su ropa.

Tras realizar la verificación de su documento de identidad, el sistema arrojó que el joven cuenta con un alarmante prontuario delictivo a su corta edad.

El capturado registra antecedentes judiciales previos por los delitos de violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Esta condición agrava su situación jurídica, demostrando una recurrencia en conductas violentas.

El peligro inminente que representaba la presencia de un artefacto explosivo en una zona de alta afluencia peatonal movilizó de inmediato los protocolos de seguridad de la Policía.

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Tras asegurar el material bélico para evitar cualquier tipo de detonación accidental que pudiera poner en riesgo la vida de los ciudadanos, el implicado fue trasladado bajo estrictas medidas de custodia.

El joven fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde enfrentará cargos por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier comportamiento sospechoso o la presencia de objetos extraños en el espacio público, con el fin de contrarrestar el crimen organizado y garantizar la tranquilidad en el corazón de la capital del país.