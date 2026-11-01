Jóvenes bailaron encima de bus del SITP en fiesta de Halloween en la Octava sur de Bogotá: video y los detalles

En la Octava Sur, uno de los epicentros de Halloween en Bogotá, se presentó un hecho sin precedentes la noche del pasado 31 de octubre: un grupo de jóvenes se subió al techo de un articulado del SITP y bailó allí por varios minutos.

Vecinos del sector relataron a SEMANA que el articulado quedó atrapado casi a las 8 de la noche por la aglomeración de personas que transitaban por este corredor vial, que año a año reúne más visitantes a propósito del Halloween.

La calle Octava Sur se ha consolidado durante los últimos años en un sector clave para el 31 de octubre. Los disfraces llamativos y las rumbas en la calle han convertido este sector en uno de los más importantes para el comercio y la fiesta en la fecha.

Halloween en la Octava Sur, Bogotá. Foto: Anadolu via Getty Images

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Sobre el hecho puntual, TransMilenio le informó a este medio que el operador detalló que el vehículo quedó atrapado durante aproximadamente tres horas y media debido a la congestión vehicular y la aglomeración de personas que impedían su movilidad.

El operador informó oportunamente la situación al Centro de Control y, una vez logró salir del lugar, se dirigió al patio, al que llegó sobre las 12:40 a. m., dijeron a SEMANA.

Desde la entidad rechazaron el comportamiento de la ciudadanía:

“Rechazamos los comportamientos que afectan la movilidad, seguridad y prestación del servicio de transporte público. Las aglomeraciones que impiden el tránsito de los buses, así como las afectaciones a los vehículos, ponen en riesgo la integridad de los usuarios, operadores y demás actores viales”.

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Aun así, todavía adelantan la verificación de lo ocurrido para establecer las circunstancias de los hechos y las afectaciones ocasionadas.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a respetar los buses del sistema, mantener despejadas las vías y evitar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de las personas y afecten la prestación del servicio”, dicen desde la entidad.