ONU hará histórica donación para financiar proyecto en Bogotá y Cundinamarca

El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (GCF, por sus siglas en inglés) confirmó este viernes, 30 de octubre, una donación superior a los $145.000 millones destinada a fortalecer la seguridad hídrica de Bogotá y la región metropolitana.

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La iniciativa, denominada Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región, cuenta con un presupuesto global cercano a los $244.000 millones de pesos, financiado en conjunto por el organismo internacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y aliados regionales como la Gobernación de Cundinamarca.

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La formulación del proyecto ha sido liderada desde 2024 por el Distrito en alianza con la ONG Conservación Internacional, obteniendo el respaldo formal del Gobierno nacional. El Fondo Verde para el Clima aprobó más de $145.000 millones de pesos para la seguridad hídrica de Bogotá.

El programa busca mitigar las afectaciones generadas por variaciones climáticas extremas, tales como los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño y las emergencias por lluvias torrenciales.

La intervención contempla la conservación y restauración de 6.800 hectáreas ubicadas en la cuenca alta del río Tunjuelo, los bosques altoandinos y los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz.

El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (GCF) confirmó una donación de más de $145 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad hídrica en Bogotá y la región metropolitana. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

Estas zonas estratégicas abastecen a los sistemas hídricos de la capital y alimentan las bocatomas de 40 acueductos comunitarios que prestan servicio a municipios cundinamarqueses como Villapinzón, Sesquilé, Guatavita, Guasca, Tausa, Cogua y Zipaquirá. El proyecto intervendrá áreas clave en los páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque.

Alcance comunitario, Pagos por Servicios Ambientales y metas a 2032

Como contrapartida local, Bogotá aportará más de $59.000 millones de pesos (60 % del total de la cofinanciación regional) para asegurar el despliegue de las metas operativas. Durante la presentación del plan, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó el impacto socioambiental del esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

El proyecto Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región cuenta con un presupuesto global de $244 mil millones de pesos, estructurado entre el organismo internacional, la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca y Conservación Internacional. Foto: ISTOCK

“El agua de Bogotá nace en el campo. Y quienes la cuidan merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Este respaldo internacional fortalece un trabajo sin precedentes… a finales de 2027 llegaremos a 12.000 hectáreas bajo estos acuerdos, siempre de la mano de quienes habitan y cuidan estos territorios”, aseveró el mandatario distrital al señalar la vinculación proyectada de familias campesinas y propietarios rurales.

El cronograma de ejecución se extenderá entre 2027 y 2032, con un alcance proyectado de más de 10 millones de personas en Bogotá y 33 municipios de Cundinamarca.

Tenemos una gran noticia para el agua de Bogotá. El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas aportará 45,7 millones de dólares para que Bogotá siga protegiendo los ecosistemas que nos abastecen de agua. Desde que llegamos a la alcaldía, triplicamos las hectáreas protegidas mediante pagos por servicios ambientales. Con estos recursos, los del Distrito y el apoyo de otros aliados, esperamos llegar en 2027 a seis veces las hectáreas que encontramos protegidas al inicio de nuestra administración. Esto significa más protección para los ecosistemas que nos dan agua y más herramientas para enfrentar futuras crisis de abastecimiento. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2026

Al respecto, Kristin Lang, directora del GCF para América Latina y el Caribe, resaltó que la inversión contribuirá a mejorar la gestión ambiental de más de 26.000 hectáreas en un territorio que genera el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La meta a 2032 incluye la consolidación de acuerdos de conservación con al menos 650 familias rurales, la restauración de más de 2.000 hectáreas de vegetación nativa degradada, la reconversión sostenible de 2.400 hectáreas productivas con 1.200 pequeños agricultores y la modernización técnica de los sistemas comunitarios de agua potable.