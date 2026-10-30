Un nuevo episodio de inseguridad generó momentos de tensión dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.

En la noche del jueves 29 de octubre, un hombre armado con un elemento cortopunzante intimidó al conductor del vehículo y lo amenazó con agredirlo cuando descendiera. El caso ocurrió en la avenida carrera Séptima con calle 46, en el sector de Chapinero.

Pánico en bus del SITP: ladrón armado con cuchillo atracó a más de 10 pasajeros en Bogotá

La situación quedó registrada y posteriormente fue difundida en redes sociales, donde usuarios manifestaron su preocupación por los hechos de violencia que se presentan en el transporte público.

De acuerdo con la información conocida, el conductor intervino y le pidió al hombre que abandonara el bus. Sin embargo, el sujeto habría hecho caso omiso y comenzó una discusión con el operador, a quien intimidó con el arma y amenazó con agredirlo físicamente.

Hombre amenazó a conductor del SITP con elemento cortopunzante en Bogotá en la noche del jueves 29 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

En medio del altercado, uno de los pasajeros intentó mediar para evitar que la confrontación terminara en una agresión. La alerta permitió la intervención de las autoridades, que interceptaron el vehículo y subieron al bus para detener al señalado agresor. El hombre fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente, según el reporte del caso.

Hombre amenazó a conductor del SITP con elemento cortopunzante en Bogotá en la noche del jueves 29 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Hombre amenazó a conductor del SITP con elemento cortopunzante en Bogotá en la noche del jueves 29 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Otro episodio que vuelve en el SITP

El hecho se conoce pocos días después de otro violento episodio en un bus del SITP que transitaba por la calle 53 con avenida Boyacá. En esa ocasión, un hombre armado con un cuchillo intimidó y robó a más de diez pasajeros, a quienes les quitó celulares, bolsos y otros elementos. Durante el atraco, una mujer estuvo cerca de ser herida con el arma y otro pasajero sufrió una cortada en un dedo.

La preocupación por la seguridad en los buses también se refleja en las cifras. Según información de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se registraron 8.623 hurtos dentro de los buses del sistema, un incremento del 45 % frente a los 5.950 casos reportados en 2024.

Los recientes episodios han reavivado los llamados de ciudadanos y conductores para que las autoridades refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones que permitan prevenir nuevos ataques. Mientras tanto, quienes utilizan diariamente el SITP siguen expuestos a situaciones que convierten un recorrido habitual en un momento de incertidumbre.