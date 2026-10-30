Historias, mitos y fantasmas: el recorrido gratuito que invita a explorar La Candelaria, en el centro de Bogotá

Uno de los recorridos gratuitos más interesantes para disfrutar del centro de Bogotá se denomina Fantasmas de La Candelaria.

Esta iniciativa permite a residentes y visitantes a adentrarse en “una faceta enigmática de la capital del país, donde el patrimonio arquitectónico y las casonas de conservación se transforman en el escenario perfecto de relatos tradicionales, crímenes históricos y leyendas urbanas”, señala el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

La caminata inicia a las 5:00 p. m. justo frente a la Catedral Primada, en plena Plaza de Bolívar. Desde allí, el grupo avanza entre faroles y fachadas coloniales, desempolvando episodios transmitidos de generación en generación.

Durante el trayecto, los guías reviven relatos que evocan el amor, la tragedia, la injusticia y el miedo, permitiendo a los asistentes conocer personajes emblemáticos del imaginario bogotano como el Fantasma del Virrey o la misteriosa bruja de los antiguos calabozos.

Tour Fantasmas de La Candelaria. Foto: Instituto de Turismo de Bogotá

“Más allá del misterio, esta propuesta busca transformar el paseo por el centro histórico en una experiencia narrativa e inmersiva. En cada parada, las historias orales se entrelazan con la memoria colectiva y las creencias populares, logrando que el visitante no solo aprecie el valor patrimonial de las edificaciones, sino que también conecte emocionalmente con el pasado y las tradiciones que dan identidad a la ciudad”, agrega el IDT.

Esta caminata guiada es gratuita y finaliza hacia las 7:00 p. m. en el Callejón de las Brujas, muy cerca del Chorro de Quevedo, un espacio con la atmósfera ideal para cerrar una jornada llena de misterio y cultura en el corazón bogotano.

¿Cómo inscribirse para participar en la experiencia?

1. Ingrese a la web del IDT: Entre a idt.gov.co, buque en el menú principal la sección Participación y Transparencia y seleccione la opción Recorridos Gratuitos (ubicada justo debajo de Atención a la Ciudadanía).

2. Explore la oferta: Lea con atención las recomendaciones generales. Allí también verá otros itinerarios disponibles como el recorrido por el Centro Histórico o la ruta Tras las huellas de Gabo.

3. Complete su registro: Abra la pestaña de Canales de inscripción, llene el formulario con sus datos y su lugar quedará reservado.

Destacan importante incremento en empleos y conectividad aérea

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá destacó recientemente un importante crecimiento en el empleo turístico entre los meses de junio y agosto de 2026.

En esos meses el sector registró un promedio mensual de 132.096 puestos de trabajo, un incremento del 17,4 % frente al mismo trimestre de 2025, equivalente a 19.597 empleos adicionales, de acuerdo con un reporte del Observatorio de Turismo.

La conectividad también mostró cifras relevantes, según la entidad. Entre enero y agosto llegaron a Bogotá 119.463 vuelos regulares, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, con 15,3 millones de pasajeros movilizados, un crecimiento del 3,7 %. Durante estos meses, 36 aerolíneas conectaron a la ciudad con 57 ciudades de 29 países, ampliando las posibilidades de acceso a la capital.