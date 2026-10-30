María Fernanda Cabal reaccionó a gesto que tuvo famoso humorista y le hizo inesperada propuesta

María Fernanda Cabal se mantiene como una de las protagonistas de la conversación política en Colombia, tanto por sus posiciones frente a diferentes asuntos de interés nacional como por sus intervenciones en escenarios de debate público. Sus pronunciamientos suelen despertar reacciones entre ciudadanos, sectores políticos y usuarios de redes sociales, donde sus opiniones generan tanto respaldo como cuestionamientos.

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Más allá de su actividad en el Congreso y su participación en la política, la excongresista también utiliza las plataformas digitales para compartir contenidos sobre diferentes facetas de su vida. En sus publicaciones aborda temas relacionados con su trayectoria, expresa puntos de vista personales y recuerda experiencias de su historia familiar, aspectos que despiertan la atención de quienes siguen de cerca su actividad pública y su vida fuera de los escenarios políticos.

Recientemente, la exsenadora fue foco de reacciones en redes sociales, luego de publicar una historia en la que hablaba de un gesto que tuvo un famoso humorista con ella.

María Fernanda Cabal recurrió al post de su cuenta oficial de Instagram, mostrando un paso que dio el famoso rostro de los medios colombianos. La exintegrante del Centro Democrático mostró que Jhovanoty la había seguido en esta plataforma digital, por lo que aprovechaba para plasmar su emoción.

La caleña mostró una captura de pantalla de la notificación de Instagram, asegurando que se alegraba de que esto pasara en un espacio digital.

“Peretantico comenzó a seguirte”, se lee en el post.

Ante la alegría que generó dicho gesto del también locutor, María Fernanda Cabal le hizo una inesperada propuesta, enfocada en una futura entrevista para volver a dialogar como ha ocurrido en otras ocasiones.

“Esto sí me alegra el día. ¿Cuándo la próxima entrevista?“, escribió en la imagen, la cual despertó reacciones de aplausos entre sus fieles seguidores de la plataforma.