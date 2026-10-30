Reconocida presentadora ofreció disculpas a Karina García y expuso su preocupación por amenazas: “Fue un error”

En la tarde del jueves 29 de octubre se desató una controversia en redes sociales que tuvo como protagonistas a la reconocida presentadora María Mercedes Ruiz, del matutino Buen día Colombia, del Canal RCN, y a la creadora de contenido Karina García.

La polémica surgió a raíz de un dato que difundió la presentadora durante la emisión del programa y que, en pocos minutos, fue desmentido. Según las declaraciones de la misma comunicadora social, esta información no solo era falsa, sino que formaba parte de una ola de mensajes de odio que estaban liderando los detractores de la influenciadora en las plataformas digitales.

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Sin embargo, reconoció que cayó en la trampa y le faltó rigurosidad a la hora de confirmar ese dato que se hizo viral en redes. “Mis más sinceras disculpas para Karina García”, anotó a través de sus historias de Instagram junto con un video en el que explicó qué fue lo que pasó exactamente.

De acuerdo con sus declaraciones, cometió el error de replicar información que vio en múltiples publicaciones y fue el supuesto nombre del bebé de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, aceptó que su falla estuvo en no verificar este dato y en poco tiempo se dio cuenta que solo cayó en una “funa” en contra de Karina.

Por eso, decidió romper el silencio, aclarar la situación y ofrecer disculpas a la creadora de contenido, aclarando que su intención nunca fue burlarse de ella y mucho menos de su bebé. “Yo también yo mamá y además estoy en contra del bullying y del ciberbullying”, recalcó.

Adicionalmente, expuso su preocupación porque su familia se vio involucrada en la polémica y aseguró que tanto su esposo como su hija, empezaron a recibir una gran cantidad insultos y de amenazas tras su comentario en el programa.

Karina García, creadora de contenido colombiana Foto: Captura de YouTube Desnúdate con Eva

“Quiero pedirles algo con mucho respeto y es que, por favor, no involucremos a las familias en estas situaciones”, manifestó. La conductora señaló que está de acuerdo con expresar abiertamente las diferencias y los reclamos, pero de manera respetuosa.

“Está bien que expresemos nuestros desacuerdos y que hagamos críticas, pero eso sí, sin insultos y sin incurrir en amenazas o en intimidaciones”, concluyó.

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Asimismo, durante una nueva emisión del matutino, la presentadora volvió a ofrecer disculpas públicamente a Karina García frente a los televidentes y precisó que, desde el principio, la creadora se convirtió en tema de conversación en el programa porque estaban deseándole lo mejor en su proceso de parto.

“Recibí hasta amenazas de muerte por el amor de Dios, eso no se hace. Un error lo comete cualquiera y fue lejos de burlarle de maternidad y menos de un bebé”, dijo.