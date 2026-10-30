MinTransporte anuncia restricciones de movilidad para vehículos de carga en puente festivo y fin de año

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, compartió las medidas de restricción que tendrán los vehículos de carga durante el puente festivo de Todos los Santos, que comenzará este viernes 30 de octubre, así como las demás regulaciones que estarán presentes para los siguientes puentes festivos y la temporada de fin e inicio de año.
La entidad indica que las restricciones se aplicarán a los carros de carga que tengan un peso igual o superior a 3,4 toneladas. Además, se contemplan fechas, horarios, corredores viales y sentidos de circulación específicos.
El Ministerio de Transporte hizo un llamado a los transportadores para que verifiquen si cumplen o no con las condiciones establecidas para cada recorrido antes de comenzar sus desplazamientos por los corredores del país.
Las restricciones para los vehículos de carga durante el puente festivo y la temporada de fin de año
El Gobierno nacional compartió las restricciones establecidas para los vehículos de carga para el puente festivo de Todos los Santos, que comienza el 30 de octubre y finaliza el próximo 2 de noviembre:
Viernes 30 de octubre
- Horario: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.
- Vías: salidas de Bogotá por Cundinamarca, en sentido éxodo, y los corredores:
- Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué.
- Ibagué–Cajamarca–Calarcá–La Tebaida–La Paila, en ambos sentidos.
Sábado 31 de octubre
- Horario general: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Vías: los corredores establecidos por el Ministerio de Transporte, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán.
- Excepción de horario: En la vía Medellín–Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), la restricción será de 12:00 m. a 7:00 p. m.
Domingo 1 de noviembre
- Horario: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Vía: corredor Ibagué–Melgar–Fusagasugá–Soacha–Bogotá, en sentido hacia la capital.
Lunes festivo 2 de noviembre
- Horario: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Vías: los corredores contemplados en el boletín estratégico, en ambos sentidos, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán.
- Restricción especial: En la vía Bogotá–Villavicencio, la restricción será total, sin excepciones.
En el caso de los siguientes puentes festivos que se llevarán a cabo durante el resto del año y a inicios del 2027, el Ministerio de Transporte anunció los siguientes periodos:
- Independencia de Cartagena: del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026.
- Inmaculada Concepción: del viernes 4 al martes 8 de diciembre de 2026.
- Navidad: del jueves 24 al domingo 27 de diciembre de 2026.
- Año Nuevo: del jueves 31 de diciembre de 2026 al domingo 3 de enero de 2027.
- Reyes Magos: del viernes 8 al lunes 11 de enero de 2027.