MinTransporte anuncia restricciones de movilidad para vehículos de carga en puente festivo y fin de año

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, compartió las medidas de restricción que tendrán los vehículos de carga durante el puente festivo de Todos los Santos, que comenzará este viernes 30 de octubre, así como las demás regulaciones que estarán presentes para los siguientes puentes festivos y la temporada de fin e inicio de año.

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La entidad indica que las restricciones se aplicarán a los carros de carga que tengan un peso igual o superior a 3,4 toneladas. Además, se contemplan fechas, horarios, corredores viales y sentidos de circulación específicos.

El Ministerio de Transporte hizo un llamado a los transportadores para que verifiquen si cumplen o no con las condiciones establecidas para cada recorrido antes de comenzar sus desplazamientos por los corredores del país.

Las restricciones para los vehículos de carga durante el puente festivo y la temporada de fin de año

El Gobierno nacional compartió las restricciones establecidas para los vehículos de carga para el puente festivo de Todos los Santos, que comienza el 30 de octubre y finaliza el próximo 2 de noviembre:

El Gobierno Nacional dio a conocer los horarios y las vías en las que se restringirá la circulación de vehículos de carga durante el puente festivo. Foto: Logística 360 - API

Viernes 30 de octubre

Horario: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. Vías: salidas de Bogotá por Cundinamarca, en sentido éxodo, y los corredores:

salidas de Bogotá por Cundinamarca, en sentido éxodo, y los corredores: Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué. Ibagué–Cajamarca–Calarcá–La Tebaida–La Paila, en ambos sentidos.



Sábado 31 de octubre

Horario general: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. Vías: los corredores establecidos por el Ministerio de Transporte, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán.

los corredores establecidos por el Ministerio de Transporte, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán. Excepción de horario: En la vía Medellín–Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), la restricción será de 12:00 m. a 7:00 p. m.

Domingo 1 de noviembre

Horario: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. Vía: corredor Ibagué–Melgar–Fusagasugá–Soacha–Bogotá, en sentido hacia la capital.

Lunes festivo 2 de noviembre

Horario: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. Vías: los corredores contemplados en el boletín estratégico, en ambos sentidos, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán.

los corredores contemplados en el boletín estratégico, en ambos sentidos, con excepción de Rumichaca–Pasto–Mojarras–Popayán. Restricción especial: En la vía Bogotá–Villavicencio, la restricción será total, sin excepciones.

En el caso de los siguientes puentes festivos que se llevarán a cabo durante el resto del año y a inicios del 2027, el Ministerio de Transporte anunció los siguientes periodos: