Diferencias entre un concesionario y un taller especializado en Colombia: ¿Cuál debe elegir para el mantenimiento de su carro?

Tras el alza del 10,49% anual que reportó Asopartes y el Centro Virtual de Negocios (CVN) en los servicios de reparación y mantenimiento de automóviles en el país, elegir entre un concesionario y un taller especializado puede marcar una diferencia en el presupuesto de los propietarios, especialmente cuando se trata de vehículos de alta gama.

Estos autos en mención requieren repuestos específicos y personal con experiencia técnica; sin embargo, para comprender las diferencias clave de las dos alternativas de mantenimiento, el CEO de un taller especializado, detalló los factores que debe tener en cuenta un conductor.

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“Los concesionarios suelen concentrarse en una marca y pueden ser la opción más conveniente para vehículos que todavía tienen garantía de fábrica. Los talleres especializados multimarca, por su parte, atienden diferentes fabricantes y pueden realizar mantenimientos preventivos”, dijo Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés.

Según el experto, estas son las tres diferencias clave:

1. Enfoque y cobertura de marcas

Concesionario: Se concentra habitualmente en una sola marca de vehículo.

Se concentra habitualmente en una sola marca de vehículo. Taller Especializado: Atiende múltiples fabricantes (es multimarca) para realizar mantenimientos preventivos, diagnósticos y reparaciones.

2. Gestión y variedad de repuestos

Concesionario: Las piezas utilizadas dependen estrictamente de los requerimientos de la marca correspondiente.

Las piezas utilizadas dependen estrictamente de los requerimientos de la marca correspondiente. Taller Especializado: Puede gestionar tanto repuestos originales como homologados, dependiendo de la disponibilidad y especificaciones.

3. Tiempos de entrega y citas

Concesionario: Suele manejar agendas con mayores tiempos de espera para asignar citas o completar los trabajos.

Suele manejar agendas con mayores tiempos de espera para asignar citas o completar los trabajos. Taller Especializado: Ofrece mayor flexibilidad y rapidez en la atención, aunque el tiempo final dependerá de la complejidad del daño y la disponibilidad de piezas (especialmente en modelos recientes donde se requiera importación).

¿En qué momento conviene llevar el vehículo al concesionario?

Según el experto, hay un momento clave en el que vale la pena llevar su carro al concesionario: cuando cuenta con la garantía de fábrica.

“Si el vehículo todavía cuenta con garantía de fábrica, el concesionario puede ser la alternativa indicada, de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante”, señaló Guarín, aunque destacó que estos no son los más apropiados cuando de mantenimiento se trata.

En los vehículos de alta gama, también es importante revisar las condiciones de las instalaciones y el equipamiento del establecimiento. Estos automóviles pueden incorporar sistemas electrónicos y mecánicos que requieren herramientas específicas y conocimientos técnicos especializados.

El CEO de Servicio Inglés, enfatiza en que la atención personalizada, la experiencia técnica y la disponibilidad de repuestos son aspectos que deben evaluarse al elegir un taller.