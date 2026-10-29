En el marco de la crisis financiera que el Ministerio de Hacienda advirtió en semanas pasadas, el Gobierno nacional propuso este jueves una Ley de Rescate ante la Cámara de Representantes con la que busca hacer el ajuste fiscal para 2027.

De los nuevos impuestos que se proponen, en este documento conocido por SEMANA, destaca el aumento del IVA a los carros híbridos, entre otros aranceles propuestos.

Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

En materia de los vehículos sin emisiones, la propuesta estatal contempla que desde el 1 de enero de 2028 los carros híbridos y eléctricos pasen a tener el 19 % del IVA.

Actualmente, estos vehículos cuentan con una tarifa del 5 % en el IVA, que es deducible, por lo que realmente su IVA es del 0 % en caso de que se haga la solicitud de devolución, tal como lo explica el Concepto 013853 del 5 de septiembre de 2025 de la Dian.

Carros eléctricos e IVA. Foto: Adobe Stock y Getty

En semanas pasadas, la Dian reportó una devolución masiva de este impuesto a los compradores de vehículos, lo que benefició a los compradores de estos autos debido a su positivo impacto ambiental, avalado por el artículo 468-1 del Estatuto Tributario.

Para entenderlo en cifras prácticas, de un carro por el que un colombiano pagó en total $105 millones este año, pudo pedir la devolución de $5 millones. Con el aumento, no podrá solicitar esta devolución y el valor del vehículo se podría incrementar a $119 millones.

Es importante precisar que esta es una propuesta en el marco de la búsqueda del cuadre de caja que necesita el país.

Así como las demás que se encuentran en la Ley de Rescate Económico, estas deben ser aprobadas por la Cámara y el Senado para que se conviertan en una realidad. Por el momento, se trata de la propuesta del Gobierno nacional para sanear las finanzas.

Sobre esta, el vicepresidente José Manuel Restrepo explicó: “Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso”.