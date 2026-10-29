Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

SEMANA conoció el documento del proyecto de ley con el que se buscará hacer el ajuste fiscal para las arcas del Estado en 2027. Aquí le contamos cuáles son los impuestos que contempla la Ley de Rescate Económico, radicada ante la Cámara hoy, 29 de octubre.

Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República; llegó cargada de sorpresas

A pesar de que el Ejecutivo no tenía intención de tener más gravámenes, múltiples analistas y expertos, entre ellos el presidente ejecutivo de Anif, José Ignacio López, y el exministro Mauricio Cárdenas, señalaron la necesidad de tenerlos debido a que solo el recorte de gastos del Estado no sería suficiente para enfrentar el déficit presupuestal que tendrá el Gobierno el año que viene.

¿Cuáles son los impuestos en la Ley de Rescate Económico?

El proyecto de ley del Ejecutivo contempla una “restructuración integral del sistema tributario nacional”, esto a través de un recorte de un 20 % en los gastos de personal, un recorte de un 50 % en los contratos de prestación de servicios y una venta del 50 % de activos a deuda pública, además de la creación y modificación de algunos impuestos.

Entre las nuevas figuras tributarias, el borrador establece un impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas, fijando tarifas específicas a partir de 2028 de 45 pesos para contenidos inferiores a 9 gramos de azúcar por 100 ml y de 76 pesos para concentraciones mayores.

Asimismo, se crearía un impuesto extraordinario de normalización tributaria para el año gravable 2027 con una tarifa del 15 % sobre el costo fiscal o autoavalúo de activos omitidos o pasivos inexistentes, complementado con un impuesto especial de normalización de criptoactivos aplicable por una única vez en 2027 a una tarifa del 5 % sobre su valor de mercado.

En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto plantea modificar las tarifas para personas jurídicas, fijando una tarifa general del 33 % para el año 2027 que bajaría al 31 % a partir de 2028. Además, establece una sobretasa de cinco puntos porcentuales para el sector financiero e infraestructura, alcanzando una tarifa total del 38 % en 2027 y del 36 % entre 2028 y 2030, e introduce una Tasa Mínima de Tributación Depurada no inferior al 15 % para filiales de grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros.

Para las personas naturales, la exención laboral del 25 % se limita a un tope máximo de 630 UVT anuales, mientras que la tabla de tarifas progresivas se reajusta en rangos del 0 % al 39 %, aplicando la tarifa máxima a ingresos gravables superiores a 8.670 UVT.

También se mantiene el límite global de rentas exentas y deducciones en el 40 % sin exceder de 1.180 UVT, se actualiza la retención en la fuente laboral con rangos entre el 0 % y el 39 %, y se restringe la aplicación del componente inflacionario únicamente a personas no obligadas a llevar contabilidad.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la ley de rescate económico es fundamental para conseguir los recursos del Presupuesto 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales derivadas de loterías, rifas y apuestas subiría al 30 %. En cuanto al impuesto al patrimonio, fijado de manera extraordinaria entre 2027 y 2030, la estructura marginal se aplicará con una tarifa del 0 % hasta las 95.500 UVT, del 0,5 % para patrimonios entre 95.500 y 145.500 UVT, y del 1 % para montos superiores.

En materia de IVA, la propuesta contempla la creación del mecanismo de devolución “EfectIVA” desde 2028 para hogares vulnerables, exonerando del 4x1000 a los giros y transferencias necesarios para su funcionamiento. De igual forma, se gravan con IVA las apuestas en línea y la venta de licores destilados, facultando a la Dian para solicitar el bloqueo de plataformas de apuestas no autorizadas.

El proyecto reestructura también los impuestos al consumo, incorporando por primera vez a los vapeadores y cigarrillos electrónicos con tarifas específicas por mililitro y un componente ad valorem del 30 %, al tiempo que eleva los tributos a cigarrillos, licores y cervezas.

Respecto al impuesto al carbono, se incrementan progresivamente las tarifas por tonelada de CO₂ emitido y se limita la exención por carbono neutralidad al 25 %.

Finalmente, para incentivar la inversión privada, se crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el cual otorga por 16 años tarifas preferenciales de renta del 20 % o el 26 %, dividendos al 8 % y exención del impuesto al patrimonio, al tiempo que se regula formalmente el costo fiscal de los activos digitales y se otorgan alivios temporales en sanciones e intereses moratorios para deudores de la Dian.

¿Qué sigue después de la radicación?

Cabe señalar que estas medidas no están vigentes ni son definitivas, sino que corresponden a una iniciativa radicada por el Gobierno que apenas inicia su trámite legislativo en el Congreso de la República.

Para convertirse en ley, la iniciativa debe surtir su trámite en el Congreso de la República, al superar los debates reglamentarios en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara, además de una eventual conciliación y la posterior sanción presidencial.