Dijeron que sí: se filtran las primeras imágenes de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la Catedral de Sal

Tras varios años de relación, dos hijos en común y una propuesta de matrimonio en Dubái, la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno se convirtieron oficialmente en esposos este jueves 29 de octubre de 2026.

Medicina Legal revela la causa de la muerte del papá de Sonia Restrepo, suegro de Yeison Jiménez

A pesar de las reservas y matices alrededor del lugar exacto del evento, la pareja finalmente dio el ‘sí, acepto’ en una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la emblemática Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca.

Luego de la íntima serenata de mariachis y la cena familiar celebrada la noche anterior en el restaurante Rancho MX, los novios se trasladaron al histórico templo subterráneo para sellar su compromiso matrimonial.

A través de redes digitales, invitados y asistentes comenzaron a difundir los primeros registros audiovisuales de la ceremonia. En los videos e imágenes viralizados, se aprecia la majestuosa iluminación de la catedral de sal mientras los novios caminaban hacia el altar rodeados de sus allegados más cercanos.

Uno de los aspectos que más atención generó entre los seguidores de la pareja fue la revelación de los vestidos de gala.

Luisa Fernanda W deslumbró al ingresar al recinto, luciendo un tradicional vestido blanco de corte elegante, complementado por un extenso velo que caía sobre la llegada del altar. La creadora de contenido hizo su entrada acompañada por su madre, quien lució un vestido en tonalidad gris con detalles en pedrería.

Por su parte, el intérprete de música popular lució un traje formal negro clásico, acompañado de un corbatín a juego que le dio un toque de elegancia a la ceremonia.

La ceremonia contó además con la presencia de sus dos pequeños hijos, Máximo y Domenic, cerrando así una semana de celebraciones familiares que incluyó los cumpleaños de ambos menores durante los días previos.

Tras la finalización del ritual religioso en Zipaquirá, se espera que la comitiva y los invitados se trasladen a las instalaciones de Rancho MX para dar inicio a la fiesta de recepción.

Tras accidente de Kbeto Zuleta en el Cesar, usuarios recuerdan sentido video junto a Martín Elías y coincidencia con Elder Dayán

Con este enlace, la pareja consolida una historia de amor que inició públicamente en 2019 y que combina una sólida trayectoria en el entretenimiento con diversos proyectos empresariales.

Tras las festividades, se espera que la pareja defina las fechas para su viaje de bodas, teniendo entre sus opciones destinos como Dubái, Italia y las Islas Maldivas.