Tras accidente de Kbeto Zuleta en el Cesar, usuarios recuerdan sentido video junto a Martín Elías y coincidencia con Elder Dayán

El folclor vallenato vuelve a ser centro de atención tras el grave siniestro vial registrado en la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026 en las carreteras del departamento del Cesar.

Elizabeth Loaiza revela el extravagante proyecto en el que invertirá miles de dólares: “Me mandé a clonar”

El artista Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido cantautor Poncho Zuleta, sufrió lesiones de extrema gravedad cuando el vehículo en el que se movilizaba junto a su agrupación cayó desde el puente del río Ariguaní, en la vía que comunica a Sincelejo con Valledupar.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Jorge Patiño, alcalde del municipio de Bosconia, a la emisora Blu Radio, el siniestro dejó un saldo confirmado de cuatro personas fallecidas —entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana— y 17 heridos.

Patiño confirmó, además, que, debido a la severidad de las lesiones, a Kbeto Zuleta le fue amputada una extremidad inferior en la Clínica Sinaís Vitais de Bosconia, y que el cuerpo médico evalúa su traslado aéreo a un centro de alta complejidad en Bogotá o Medellín.

Pocas horas antes de que ocurriera el trágico suceso, circularon en plataformas digitales grabaciones de una presentación privada en Sincelejo (Sucre), tras la cual regresaba la agrupación.

En uno de los videos se aprecia un momento de hermandad entre Kbeto Zuleta y Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz. Durante el encuentro, Elder Dayán le dedicó a Kbeto una interpretación y luego le expresó palabras de aprecio y augurios de éxito en sus proyectos musicales.

La atención de los internautas se intensificó cuando diversos usuarios comenzaron a comparar dicha grabación con un registro del pasado en el que el fallecido cantante Martín Elías Díaz —hermano de Elder Dayán e hijo también de Diomedes— le interpretaba exactamente la misma canción a Kbeto Zuleta en un evento público años atrás.

En ambos videos, grabados en momentos distintos, los dos hermanos de la dinastía Díaz expresan palabras de admiración mutua y afecto hacia el heredero de la dinastía Zuleta utilizando patrones de dedicatoria y frases muy similares.

La coincidencia en la canción y el tono de las palabras pronunciadas por Martín Elías —quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito en carreteras de Sucre en abril de 2017— y por su hermano Elder Dayán horas antes de este nuevo siniestro generó una oleada de comentarios en redes sociales.

La coincidencia viral en redes corresponde a una manifestación de afecto entre colegas de la música y no a un factor relacionado con el origen o las causas del siniestro vial.

“Hubo disparos”: encañonan a Javier Fernández, el ‘Cantante del gol’, en la entrada de su casa

Las autoridades de tránsito del departamento del Cesar continúan recolectando pruebas técnicas en el puente sobre el río Ariguaní para determinar si factores como fatiga, fallas mecánicas o condiciones de visibilidad influyeron en el choque.

Por su parte, la familia Zuleta y el sector musical del país permanecen a la espera de los partes médicos oficiales sobre la evolución clínica de Kbeto Zuleta y su eventual traslado a un centro asistencial especializado.