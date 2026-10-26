La aparición de dos títulos de literatura latinoamericana en las fotografías de una de las figuras más populares del K-pop generó repercusiones entre los seguidores de BTS. Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, apareció con un ejemplar de Todos los cuentos, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en una serie de imágenes que su compañero de agrupación Jungkook publicó en Instagram.

Una publicación de Jungkook en Instagram reunió millones de interacciones y puso dos obras de autores latinoamericanos en el radar de los seguidores de la banda surcoreana. Foto: Instagram @mnijungkook

La publicación también llamó la atención por la presencia de Distancia de rescate, de la escritora argentina Samanta Schweblin. Ambos libros pertenecen a tradiciones literarias distintas, pero comparten un lugar destacado dentro de la narrativa latinoamericana: uno remite a la trayectoria de un Nobel colombiano cuya obra alcanzó reconocimiento mundial; el otro, a una autora contemporánea que ha recibido importantes distinciones internacionales.

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Una publicación de Jungkook en Instagram reunió millones de interacciones y puso dos obras de autores latinoamericanos en el radar de los seguidores de la banda surcoreana. Foto: Instagram @mnijungkook

La publicación con las fotografías ya alcanzó cinco millones de me gusta, 59.000 comentarios y 613.000 compartidos. La publicación fue realizada por Jungkook, quien fotografió a Taehyung.

García Márquez, más allá de Cien años de soledad

Ejemplares de Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, retirados de bibliotecas escolares en varios estados de EE. UU. por “contenido inapropiado”. Foto: Composición Semana/ Getty/ Real academia Española

El libro que aparece en las fotografías es Todos los cuentos, es una recopilación que permite aproximarse a la producción narrativa breve de Gabriel García Márquez. Publicado en una edición de 1996, el volumen reúne 41 relatos y ofrece un recorrido por diferentes momentos de la escritura del autor, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014.

Aunque Cien años de soledad sigue siendo su título más reconocido internacionalmente, los cuentos también ocupan un lugar importante en su bibliografía. En ellos, el escritor exploró las relaciones familiares, la memoria, la muerte, las tensiones sociales y las circunstancias extraordinarias que irrumpen en la vida cotidiana.

De acuerdo con el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, Cien años de soledad ha vendido 50 millones de ejemplares en el mundo.

Samanta Schweblin y una novela reconocida internacionalmente

BOGOTÁ, 14 de marzo de 2025.- Escritora argentina Samanta Schweblin. (Colprensa-Random House). Foto: Random House

El segundo título asociado a las imágenes es Distancia de rescate, de Samanta Schweblin. La novela corta, publicada originalmente en 2014, consolidó la proyección internacional de la escritora argentina y fue traducida a distintos idiomas. En 2017, su traducción al inglés quedó entre las finalistas del Man Booker International Prize, uno de los reconocimientos relevantes para la literatura traducida.

Su obra incluye cuentos y novelas en los que lo cotidiano adquiere dimensiones inquietantes. Entre sus distinciones se encuentran los premios Tigre Juan y Ojo Crítico por Distancia de rescate, así como el Shirley Jackson, que recibió en 2018.

En Bogotá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, dejaron una huella impresionante. Prometieron volver. ¿Habrá nuevo estadio para entonces? Foto: HYBE/BIGHIT MUSIC

La relación de BTS con Colombia ya había quedado en evidencia con las dos presentaciones que la agrupación surcoreana realizó el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Los conciertos reunieron a más de 53.000 personas por noche, para superar los 100.000 asistentes en total y establecer un récord de convocatoria por fecha en el escenario bogotano.

La conexión con el público colombiano también se reflejó en el origen de la boletería: el 18,4 % de las compras se realizó desde fuera del país, mientras que cerca del 25 % correspondió a personas de otras regiones de Colombia.

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, las dos jornadas generaron un movimiento económico superior a los 99.000 millones de pesos, una muestra del alcance que ha adquirido la comunidad de seguidores de BTS en el país y de su capacidad para movilizar público más allá de las fronteras nacionales.