La Segura reveló la razón detrás de su ausencia en redes y preocupó a sus seguidores: “Estaré mejor”

Natalia Segura, conocida popularmente en el mundo digital como La Segura, llamó la atención de sus seguidores luego de permanecer varios días alejada de las redes sociales.

Su ausencia no pasó desapercibida entre los usuarios que siguen de cerca su vida personal y profesional, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con la influenciadora y por qué había dejado de compartir contenido como lo hace habitualmente.

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Ante las dudas y la preocupación que surgieron entre sus seguidores, la creadora de contenido decidió pronunciarse recientemente para explicar los motivos que la llevaron a mantenerse distante de las plataformas digitales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió detalles sobre lo que está pasando y su confesión despertó múltiples mensajes de preocupación.

Según explicó en una publicación realizada el domingo 25 de octubre, actualmente la influenciadora se encuentra atravesando una nueva crisis de dolor de espalda, una situación que ha tenido que enfrentar durante varios años y que, en diferentes momentos, ha afectado su bienestar y su vida cotidiana.

Además, la creadora de contenido compartió una serie de fotografías en las que dejó ver el difícil momento que está viviendo, pues en algunas de las imágenes aparece llorando, mientras que en otras se le observa recibiendo las terapias que necesita para afrontar esta condición de la mejor manera posible.

“Perdidita por causa mayor... Llevo todo el fin de semana con una crisis de dolor fuertecita, pero bueno, estaré mejor. ¿Cómo van ustedes?”, escribió La Segura sobre las instantáneas que despertaron preocupación entre sus seguidores.

Publicación de La Segura Foto: Instagram @la_segura

Aunque la creadora de contenido no dio más detalles sobre su estado de salud, sus seguidores saben que no es la primera vez que muestra su faceta más vulnerable. De hecho, el pasado mes de julio habló sobre su condición física y el diagnóstico médico de dolor crónico con el que deberá convivir de por vida.

Los problemas de salud de Natalia Segura se originaron en 2013, cuando fue víctima de un atentado con arma de fuego que le provocó graves lesiones en la columna vertebral y la médula espinal.

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En ese momento, el pronóstico médico puso en duda su capacidad para volver a caminar con normalidad. Sin embargo, tras enfrentar un largo y exigente proceso de rehabilitación, la influenciadora logró recuperar la movilidad y volver a caminar, marcando un importante avance en su recuperación.

Adicionalmente, cuenta con problemas derivados de los biopolímeros y el último dictamen médico que compartió confirmó que su condición no tiene una cura definitiva.