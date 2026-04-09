La Segura destapó imagen de sus glúteos antes de verse afectada por biopolímeros

Natalia Segura, más conocida en la industria de las redes sociales como La Segura, es una de las creadoras de contenido con mayor número de seguidores en Colombia, pues a lo largo de los últimos años se ha enfocado en divertir a millones de personas por medio de sus videos, en los que sobresalen los sketches, parodias y sus experiencias personales.

En varias ocasiones y entrevistas con medios de comunicación, ha hablado sobre los biopolímeros y cómo un mal procedimiento estético le ocasionó fuertes problemas de salud, los cuales la han afectado física y psicológicamente.

La Segura habló de las afectaciones que le dejaron los biopolímeros. Foto: Foto: Captura de pantalla / ViX

En medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, se sinceró con respecto a esta situación y compartió con su comunidad el dolor que le ha causado lo ocurrido.

Por medio de ‘una cajita’, uno de sus seguidores le escribió: “Pon un antes y un después de tu cola”.

Con una fotografía en traje de baño, la creadora de contenido nacida en Cali recordó uno de los mejores momentos de su carrera artística y se sinceró con respecto a las complicaciones y limitaciones a las que ha tenido que exponerse como resultado de las sustancias sintéticas que le inyectaron en el área de los glúteos.

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“Un video del antes para deprimirnos (algún día)”, escribió.

Aunque actualmente su salud se encuentra estable después de someterse a varias operaciones con el objetivo de retirar los residuos de los materiales, pues debido a sus componentes, estos no son absorbidos por el cuerpo y suelen generar complicaciones como inflamación crónica, dolor constante, deformaciones, endurecimiento de los tejidos, infecciones, migración del material a otras partes del cuerpo y, en casos graves, necrosis o incluso la muerte.

La creadora de contenido se sinceró con respecto a los daños que le causaron los biopolímeros. Foto: Instagram @la_segura

“Dañaron mi vida por completo hace tres años, me tiraron a una cama, pero hoy por hoy he aprendido a vivir con un dolor crónico”, afirmó la creadora de contenido en una entrevista con el Canal Caracol.