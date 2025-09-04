La Segura es una de influenciadoras más destacadas en redes sociales por su contenido, la mayoría con un toque humorístico y su más reciente faceta como mamá, dejando ver su felicidad y publicando nuevos videos junto a su hijo Lucca.

El pasado 12 de abril, a través del perfil de Instagram de la caleña y su esposo, Ignacio Baladán dieron a conocer el nacimiento de su primer bebé con una fotografía de los tres.

La noticia emocionó a los seguidores y otros creadores de contenido como Luisa Fernanda W, quienes dejaron su mensaje de felicitación: “¡Estoy llorando de felicidad! ¡Qué bendición tan grande! Todo el amor y las bendiciones para esta familia, felicitaciones”.

Desde ese momento, la pareja ha compartido su emoción de ser padres y han compartido las nuevas experiencias que han vivido, como la vez que le pusieron las vacunas y su último viaje a Perú, donde presentaron a Lucca a otros amigos y familiares.

Tanta ha sido la emoción que han demostrado la influencer y el destacado chef que los usuarios se han preguntado si tienen planeado tener otro hijo, pues en unas historias de La Segura, afirmó que lo estaba pensando y no sabía si era normal por lo que llevaba poco tiempo de haber dado a luz.

¿La Segura y su esposo tendrían más hijos?

En una entrevista en Lo Sé Todo Colombia, le preguntaron a la pareja por la posibilidad de tener otro bebé.

“Nos encantaría”, afirmó Ignacio con mucha seguridad, mientras que, La Segura confesó que fue una idea que contemplaron hace poco porque en un inicio habían dejado claro que solo sería uno.

“Me partiría el alma donde mi hijo no tuviera como es ‘partner’ en la vida”, agregó la caleña, haciendo referencia a unos videos que vio de unos hermanos cuidándose, amándose y jugando juntos, lo que le hizo cambiar de opinión y quiere que Lucca tenga una compañía.

A la pregunta de la cantidad de hijos que quisieran tener, fueron claros y ambos respondieron que solo dos y después “cerraban la fábrica”. Además, revelaron que les gustaría que fuera una niña.

¿Qué pasó con los planes de la boda?

Aunque la pareja ya se casó por lo civil, Baladán confirmó que sí tienen planeado casarse por la iglesia y no solo por la fiesta, sino por un tema religioso. Pero todavía no está la fecha establecida, pues ellos ya habían empezado los preparativos y los cancelaron cuando se dieron cuenta de que serían papás.