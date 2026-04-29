Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril, según Nana Calistar

La astrología ya no es cosa de una sola clase de personas, hoy es tendencia, y mucha gente la usa como si fuera el clima: para saber qué viene y cómo prepararse, ya sea para la semana o para los próximos meses.
Y en ese boom, México tiene a su propia estrella del horóscopo: Nana Calistar. No llegó ahí por suerte. Su secreto es simple pero poderoso: habla sin rodeos, sin adornos, sin ese lenguaje enredado que a veces hace que la astrología suene a trabalenguas.
Lo que más llama la atención de su éxito es que su público no la sigue por moda. La siguen porque sienten que les habla de frente, y eso, en estos tiempos, vale más que la predicción más sofisticada del mundo.
Horóscopo de este miércoles 29 de abril de 2026
Aries
“Traes un pleito contigo mismo que ya se está saliendo de control, porque sigues cargando culpas que ni te corresponden. Te estás castigando por errores que ya pasaron o que ni siquiera fueron totalmente tuyos, y así no vas a avanzar. Aprende a perdonarte de una vez por todas, porque mientras sigas viviendo en el ‘hubiera’, te vas a quedar estancado. No eres perfecto, pero tampoco eres el villano que a veces te imaginas”.
Tauro
“Ya deja de andar tratando a la gente como no te gustaría que te trataran, porque luego te sorprendes cuando te pagan con la misma moneda. No es karma, es consecuencia, así que ponte más consciente de tus actitudes. Se vienen días muy buenos donde vas a valorar como nunca a tu familia, te vas a dar cuenta de quién sí ha estado y quién solo aparece cuando le conviene. Aprende a agradecer lo que tienes y deja de enfocarte en lo que te falta”.
Géminis
“Ponte bien abusado porque se viene una traición que te va a doler más de lo que quisieras aceptar. No es cualquier persona, es alguien que tú considerabas importante, de esos que metes hasta la cocina de tu vida. Pero ni modo, así se aprende quién sí y quién no. No te hagas el fuerte ni el indiferente, siente lo que tengas que sentir, pero no te quedes ahí atorado. Hay gente que llega para enseñarte, no para quedarse”.
Cáncer
“Se te acabó eso de andar poniendo la otra mejilla, porque entras en una etapa donde el que te la hace, te la paga, pero con clase. Ya no vas a permitir que nadie se pase de listo contigo ni que te quieran ver la cara. Tu lado noble sigue ahí, pero solo para quien se lo gane. El resto que se atenga a las consecuencias, porque ya no estás para aguantar tonterías ni desplantes”.
Leo
“Te van a llegar chismes y comentarios medio venenosos sobre una amistad, pero no te me aceleres como olla exprés, porque podrías echar a perder algo bueno por andar creyendo en lenguas largas. Antes de armar pancho, investiga bien, observa y saca tus propias conclusiones, porque aquí el problema no es lo que dicen, sino cómo tú reaccionas. Tus inseguridades podrían jugarte chueco si no las controlas, así que bájale dos rayitas al drama y ponte más inteligente, que no todo es lo que parece”.
Virgo
“Bájale dos rayitas a lo que te estás metiendo a la boca, porque en estos días el cuerpo no te va a perdonar excesos y luego andas chillando que la ropa ya no te queda o que te sientes pesado. No es que estés subiendo por arte de magia, es que tú solito te saboteas con antojos, desvelos y cero disciplina. Si quieres verte bien y sentirte mejor, tienes que ponerte firme contigo, porque nadie va a hacer por ti lo que tú no haces”.
Libra
“Ya estuvo suave de hacerte novelas mentales con alguien que ni suda ni se acongoja por tenerte en su vida. Mientras tú te haces ilusiones, la otra persona anda bien campante viviendo su historia sin incluirte. Abre bien los ojos y bájate de esa nube, porque no eres plato de segunda mesa ni relleno de nadie. Aprende a quererte más, a ponerte en primer lugar y a entender que nadie es indispensable, aunque te duela aceptarlo. Aquí el que no suma, estorba, y tú ya no estás para cargar con historias a medias”.
Escorpio
“Deja de cargar culpas que ya ni deberían estar en tu espalda, porque hay errores que no se borran, pero sí se superan. Ya estuvo bueno de estarte martirizando por lo que hiciste o dejaste de hacer. Cierra ciclos como se debe, sin andar mirando para atrás cada cinco minutos, porque así no avanzas ni tantito. Sanar no es olvidar, es aprender sin seguirte lastimando, así que ponte firme y dale vuelta a la página como la persona fuerte que eres”.
Sagitario
“Se te viene una noticia que te va a cambiar el chip por completo respecto a una persona. Donde antes dudabas, ahora vas a entender muchas cosas, y donde creías tener la razón, quizá te toque reconocer que no era tan así. No pasa nada, todos nos equivocamos, lo importante es saber corregir y no quedarte aferrado a ideas que ya no encajan con la realidad”.
Capricornio
“No andes regalando el corazón como si fuera promoción de fin de semana, porque luego te sorprendes cuando no te lo cuidan como tú esperabas. A veces te desesperas porque tu pareja no reacciona como tú quisieras, pero entiende algo de una buena vez: no todos aman igual ni demuestran igual. Eso no significa que no haya cariño, significa que tienes que aprender a entender otras formas de querer. Deja de imaginar cosas que no existen, porque luego tú solito armas tormentas donde ni nubes había”.
Acuario
“Ya deja de hacerte menso con tu cuerpo, porque sabes perfectamente que te has descuidado y luego andas quejándote frente al espejo. No es que la vida te esté jugando chueco, es que tú solito te saboteas con la tragazón, los desvelos y la flojera. Ponte las pilas, porque cuando te propones algo, lo logras, pero últimamente te falta constancia. Si quieres sentirte deseado, seguro y con toda la actitud, empieza por cuidarte, que nadie va a venir a hacer el trabajo por ti”.
Piscis
“Bájale dos rayitas a tu carácter porque andas con el genio bien prendido y eso te puede meter en problemas con personas que sí valen la pena en tu vida. A veces ni tú te aguantas cuando te enojas, dices cosas sin pensar y luego andas queriendo arreglar lo que ya dañaste. No todo se resuelve con disculpas, así que mejor mide tus palabras antes de soltar veneno. Recuerda que la familia y las amistades no son desechables, cuídalas como se debe”.
